САЩ, ЕС и Зеленски започват преговори в Осло

ЕПА/БГНЕС Уиткоф ще се види със Зеленски, а след това ще лети и за Москва

Съветникът на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер, който е със грип, отмени пътуването си до Норвегия и ще участва днес в срещата с украинския президент Володимир Зеленски във виртуален формат, съобщава Axios. Основната цел на разговорите в Осло е изработването на единно предложение, което да служи като основа за бъдещите преговори с Русия, допълни Ройтерс. Самият Зеленски още не е пристигнал в Осло, той даде да се разбере, че графика за предстоящите срещи не е окончателен.

В норвежката столица ще бъде специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. На срещата се очакват още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на т.нар. Е4 (Великобритания, Франция, Германия и Полша), както и официални лица от ЕС и НАТО.

Ако срещата в Осло приключи със съгласувана позиция на Киев, Вашингтон и европейските столици, тя ще е основа за предстоящата поява на Уиткоф в Русия, където има готовност за среща с Владимир Путин. Дали Москва ще приеме документа, остава неясно, защото досега тя не е показвала готовност за отстъпки по основните си искания.

Разговорите в Осло продължават по-ранни контакти. Те надграждат срещата в клуба на Уиткоф край Маями, където украинските пратеници са се ангажирали да разгледат и развият поредица от предложения за път към цялостно и трайно мирно споразумение.

Преди два дни Уиткоф и Кушнер са разговаряли с Зеленски и по телефона, за да обсъдят напредъка и следващите стъпки.

Сред обсъжданите идеи е частично примирие, което да спре ударите по енергийната инфраструктура и по корабоплаването със зърно. Украйна е заявила готовност за тази стъпка, но Русия досега показва малко желание да я приеме. Според публикации в медиите Москва иска облекчаване на американските санкции в замяна на „енергийно примирие“.

От американска страна подчертават, че процесът е двустранен. Предложението трябва да обхваща въпросите, нужни за прекратяване на войната, да изгради нова и трайна архитектура на сигурността между Русия и Европа и да проучи възможности за следвоенно икономическо сътрудничество.