Самолет на САЩ кацна в Москва

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ кацна на московското летище „Внуково“. Самолетът е излетял от базата на американската президентска и правителствена авиация „Ендрюс“.

Boeing C-17 Globemaster III на Военновъздушните сили на САЩ (RCH4555) е излетял на 23 август от Мериленд като е кацнал в столицата на Латвия – Рига, откъдето на 25 август сутринта в 8:50 ч. излита за Москва и каца на летище „Внуково“ около 10:04 ч.

Веднага след кацането във „Внуково“, проследяването на маршрута му спира, тъй като транспондерите са изключени или е излязъл от обхвата на цивилните радари.

Към момента няма официално съобщение от Вашингтон или Москва за целта на полета. Наблюдатели и анализатори посочват няколко вероятни сценария: