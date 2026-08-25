Самолет на САЩ кацна в Москва

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ кацна на московското летище „Внуково“. Самолетът е излетял от базата на американската президентска и правителствена авиация „Ендрюс“.
Boeing C-17 Globemaster III на Военновъздушните сили на САЩ (RCH4555) е излетял на 23 август от Мериленд като е кацнал в столицата на Латвия – Рига, откъдето на 25 август сутринта в 8:50 ч. излита за Москва и каца на летище „Внуково“ около 10:04 ч.
Веднага след кацането във „Внуково“, проследяването на маршрута му спира, тъй като транспондерите са изключени или е излязъл от обхвата на цивилните радари.
Към момента няма официално съобщение от Вашингтон или Москва за целта на полета. Наблюдатели и анализатори посочват няколко вероятни сценария:
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Дипломатическа мисия: C-17 Globemaster се използва не само за превоз на войски, но и за транспортиране на тежка оборудване, бронирани лимузини и логистични екипи преди или по време на важни дипломатически визити. Пристигането му съвпада с очаквания в дипломатическите среди за подновяване на закритите преговори.
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Логистика за посолството: Подобни военни полети периодично доставят специални товари, оборудване за сигурност или технически персонал за нуждите на американското посолство в Москва.
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Размяна на затворници: При сходни кацания в миналото на военни бордове във „Внуково“ са се реализирали процедури по размяна на задържани лица между САЩ и Русия.