Русия и Украйна започват преговори в Абу Даби

Русия и Украйна започват директни преговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ тази сутрин в 10 часа.

Делегациите пристигнаха в столицата на Обединените арабски емирства. Руската делегация ще бъде ръководена от Владимир Медински, американската – от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а украинската – от Рустем Умеров.

На срещата ще присъстват и представители на Европейската комисия, Европейския съвет, НАТО, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Дмитрий Песков, говорителят на руския президент Путин, заяви, че европейците няма да бъдат допуснати до масата за преговори. Берлин изпраща на срещата съветника на канцлера на Германия по външнополитически въпроси Гюнтер Заутер. От страна на Великобритания присъства съветникът на премиера по национална сигурност Джонатан Пауъл. От Италия към Абу Даби замина Фабрицио Саджо, съветник на премиера на страната Джорджи Мелони, а от Франция — дипломатическият съветник на президента Еманюел Бон.

Човекът на НАТО в Абу Даби е ръководителя на офиса на Рюте, Жофри ван Левен, съобщи телевизионният канал Euronews.

В Абу Даби украинската делегация ще проведе „отделни координационни срещи“ в Абу Даби с европейските представители.

Американската делегация ще проведе разговор с европейците преди старта на тристранните преговори. “Това ще ни позволи да продължим тесните консултации и координацията по въпросите на европейската сигурност и следвоенното бъдеще на Украйна, които провеждахме през последните няколко седмици”, заяви Джаред Къшнър. В Абу Даби, според Кушнер, преговорите ще се съсредоточат върху четири направления: прекратяване на военните действия; изработване на надеждни следвоенни гаранции за сигурност и механизми, намаляващи риска от възобновяване на конфликта; изготвяне на всеобхватен план за икономическо развитие и просперитет на Украйна; както и реализиране на хуманитарни мерки, насочени към облекчаване на страданията и преодоляване на тежките последици от войната за хората.



ОЧАКВАНИЯТА



Кая Калас от ЕС:

Нямам особено големи очаквания по отношение на тези преговори, защото не сме видели никакви реални признаци от страна на Русия, че тя е готова да преговаря добросъвестно.

Бихме искали също да видим добра воля от страна на Русия, например да не убива цивилни всеки ден и да не напада гражданска инфраструктура. Досега тя не е направила това.



Урсула фон дер Лайен:

ЕС не възнамерява да обсъжда нова архитектура на европейската сигурност, докато не бъде постигнато примирие на територията на Украйна.

