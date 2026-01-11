Медия без
Реза Пахлави е готов да се завърне в Иран

Днес, 20:50
шахзаде Реза Пахлави
шахзаде Реза Пахлави

"Готов съм да се завърна в Иран при първа възможност. Вече планирам това, както и сформирането на екип за преходния период“ - това заяви пред Fox News шахзаде Реза Пахлави, най-големият син на Мохамед Реза Пахлави — последният управляващ шах на Иран.
"За последен път бях в Иран през юли 1978 г. Скоро ще бъда там“, заяви Реза Пахлави.

Наследникът на престола се обърна към Доналд Тръмп: „Има причина, поради която хората в Иран преименуват улици на ваше име. Те знаят, че вие сте пълна противоположност на Барак Обама или Джо Байдън. Те знаят, че няма да ги предадете, както им се е случвало преди.“ Пахлави добави: „Вашите думи на солидарност с иранския народ и действията на Вашата администрация имаха огромен положителен ефект. Нека се надяваме, че ще успеем трайно да подпечатаме това наследство, като освободим Иран, така че ние и Вие да можем да направим Иран отново велик". 

„За да разберете мащаба – през последните 48 часа иранците дадоха повече жертви, отколкото Америка даде при атентатите от 11 септември“ - с тези думи Реза Пахлави описа бунтовете в Иран.

 

