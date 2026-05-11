Още двама от круиза дадоха положителна проба за хантавирус

Пътници и персонал от злополучния кораб вече пристигнаха в 11 държави

11 Май 2026Обновена
Пътници от заразения кораб слизат във военновъздушната база в Айндховен.
Пътници от заразения кораб слизат във военновъздушната база в Айндховен.

94 пътници и служители от злополучния круиз, превзет от хантавирус, вече са изолирани в 11 държави. Сред изведените от кораба хора бяха установени и два случая на заразени, като едната жена - французойка, е в сериозно състояние, предават световните медии.

Безпрецедентната операция по извеждането на хората от кораба MV Hondius започна вчера и вече върви към финал. Снощи бяха транспортирани 14 испанци към Мадрид, а след това последваха полети до Великобритания, Нидерландия, Германия, Белгия, Гърция, Канада, Турция, Франция, Ирландия и САЩ.

Досега са изведени хора от 19 националности, съобщи днес испанският здравен министър Моника Гарсия. В понеделник следобед са планирани последните чартърни полети до Австралия и Нидерландия. Освен свои граждани, те ще превозят и хора от държави, които не успяха да изпратят самолети. Самият кораб ще зареди с гориво днес и се очаква вечерта да отпътува за Нидерландия с 30 души екипаж.

Първите пътници, облечени в сини медицински облекла и с маски, бяха изведени в неделя от кораба в малкото промишлено пристанище Гранадия на Тенерифе. Там бяха натоварени във военни автобуси и превозени под конвой до летището "Тенерифе Саут", където бяха натоварени на чартърни полети, организирани от правителствата на засегнатите държави.

Световната здравна организация препоръча 42-дневна карантина от момента на контакта с вируса, но всяка държава решава сама какви действия да предприеме. Моментът на контакта се предполага да е бил преди доста дни, т.е. цялата карантина няма да е чак толкова дълга. Великобритания и САЩ са поискали на борда да се правят PCR тестове за хантавирус, но това е било отказано, стана ясно от изявление на испанския здравен министър. Вместо това се мери температура и хората попълват въпросници за евентуална поява на симптоми. След това всяка държава решава как да процедира. Великобритания и Испания например правят PCR тестове, а Европейският център за превенция и контрол на заболяванията се опитва да направи по-обща европейска координация.

Мерките около хората от кораба са изключителни, разказват очевидци, след като той се превърна в атракция за туристите на Канарите. Корабът се държи на разстояние от порта, а пътниците и персоналът се извеждат с лодки до брега едва когато съответният самолет е на пистата и ги очаква. Във военните автобуси шофьорите са били отделени с прегради, преди прехвърлянето към самолетите хората са били преоблечени в нови предпазни облекла, напръскани и т.н.

В петък Световната здравна организация обяви, че осем души от круизния кораб са се разболели, като шестима са дали положителна проба за хантавирус. Не е съвсем ясно дали тук влизат и двата нови потвърдени случая. Други трима починаха. В неделя корабът пристигна на Канарските острови със 146 души на борда, след като дни наред пасажери и персонал бяха затворени по каютите си, за да се спре разпространението на вируса. Има обаче и пътници, които са слезли по-рано на различни пристанища. Някои от тях са в самоизолация за всеки случай, но на този етап не проявяват симптоми.

Кои са новите заразени

Французойка от петимата пасажери от Франция, които вчера напуснаха кораба на път за болница в Париж, е една от новите заразени. Френският здравен министър Стефани Рист съобщи, че жената е в сериозно състояние, след като е започнала да се чувства много зле снощи. През нощта положението й се е влошило. Жената се лекува в специализирана част от инфекциозното отделение на болница в Париж.

Другият заразен пътник е американец. Той е един от 16 американци, които в неделя вечер бяха транспортирани до Небраска. Пътникът е с положителен резултат на теста, но е без симптоми на този етап. Вирусът при него е от единствения щам, който се предава от човек на човек. Трети пътник - също от американската група, има "леки симптоми".

Кой къде ще бъде изолиран

Във Великобритания 20 души бяха настанени в карантинно отделение на болницата "Ароу парк" в Уиръл, като ще останат там 72 часа. Освен англичани, сред тях има един германец с британски паспорт и един японски гражданин, който ще е изолиран в Обединеното кралство по молба на Япония. Филипините пък потвърдиха, че тяхната група е най-голямата на борда - 38 души персонал, от които 24 са били стюарди и камериери. 24-мата ще бъдат превозени с два полета от Тенерифе, за да започнат карантината си в Нидерландия. Другите 14 обаче са ключов персонал и ще останат на борда, за да отведат кораба до Ротердам.

Какво е хантавирус

Хантавирусът причинява грипоподобни симптоми, които водят до дихателна недостатъчност. Може да причини смърт в някои случаи. Вирусът е рядък и циркулира сред гризачи. Ендемичен е за Аржентина.

Въпреки че кадрите на служители в пълно предпазно облекло напомниха за пандемията, властите успокояват, че рискът в случая е незначителен. Многократно се уверява, че макар опасен, хантавирусът няма да причини нова пандемия. Последните потвърдени случаи са от щам, който се предава от човек на човек, но все пак за целта е необходим много близък контакт - заразяването е много по-трудно отколкото при грип и ковид. Проблем обаче е дългият инкубационен период - до осем седмици, което предполага хора в контакт с вируса да са го разпространили, преди да проявят симптоми.

 

 

 

