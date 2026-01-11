Повече от 544 души са вече убитите в Иран

Най-малко 544 души са загинали по време на протестите в Иран. По данни на Human Rights Activists News Agency, по-голямата част от жертвите са убити с бойни патрони и то от близко разстояние. Поне 10 675 души са арестувани, в това число и 169 деца.

Американският президент Доналд Тръмп, който преди дни заплаши с военен удар Иран, ако има убити протестиращи, тази сутрин каза, че вече разглежда много сериозни военни опции за намеса.

"Струва ми се, че там бяха убити някои хора, които не трябваше да бъдат убити... Това са жестоки... наричат ги лидери, но не знам дали могат да бъдат наречени лидери, те управляват по пътя на насилието. Но ние разглеждаме това много сериозно. Военните разглеждат това. И ние обсъждаме силни опции. Ще вземем решение", каза той пред журналисти.

Тръмп твърди, че от иранското ръководство са поискали среща с него и такава е била насрочена, но той може да бъде принуден да нанесе удар, въпреки това.

🚨 BREAKING: Iran has CALLED President Trump, a meeting is being set up - but he says they STILL could launch strikes



"The leaders of Iran are tired of being BEAT UP by the US. Iran wants to negotiate, yes."



"A meeting is being set up - but we may have to ACT because of what's… pic.twitter.com/Of2QemsMf4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) 12 януари 2026 г.

Тръм каза още, че САЩ поддържат връзка с иранската опозиция, без да уточни кого има предвид.

"Готов съм да се завърна в Иран при първа възможност. Вече планирам това, както и сформирането на екип за преходния период“ - това заяви пред Fox News шахзаде Реза Пахлави, най-големият син на Мохамед Реза Пахлави — последният управляващ шах на Иран.

"За последен път бях в Иран през юли 1978 г. Скоро ще бъда там“, заяви Реза Пахлави.

Наследникът на престола се обърна към Доналд Тръмп: „Има причина, поради която хората в Иран преименуват улици на ваше име. Те знаят, че вие сте пълна противоположност на Барак Обама или Джо Байдън. Те знаят, че няма да ги предадете, както им се е случвало преди.“ Пахлави добави: „Вашите думи на солидарност с иранския народ и действията на Вашата администрация имаха огромен положителен ефект. Нека се надяваме, че ще успеем трайно да подпечатаме това наследство, като освободим Иран, така че ние и Вие да можем да направим Иран отново велик".

„За да разберете мащаба – през последните 48 часа иранците дадоха повече жертви, отколкото Америка даде при атентатите от 11 септември“ - с тези думи Реза Пахлави описа бунтовете в Иран.

По-късно Пахлави разпространи следното съобщение:



"Обявявам нова фаза на националното въстание за сваляне на Ислямската република и възвръщане на нашия любим Иран.

Във вътрешността на Иран, всички институции и агенции, отговорни за пропагандата на лъжи на режима и за прекъсването на комуникациите, се считат за легитимни цели. Служителите на държавните институции и членовете на въоръжените сили и силите за сигурност имат възможност да се присъединят към народа и да застанат на страната на нацията – или да изберат да сътрудничат на убийците на народа и да си спечелят вечния срам и проклятие на нацията.

Извън Иран всички ирански посолства и консулства принадлежат на иранския народ и е дошло времето да бъдат украсени с националното знаме на Иран, вместо с позорното знаме на Ислямската република.

Ние не сме сами. Скоро ще пристигне и глобална помощ".