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Поне 157 души загинаха в Непал, а
над 400 туристи са в неизвестност

Причината е гигантско наводнение, предизвикано от земетресение

26 Авг. 2026Обновена
Спасители носят възрастна жена, измъкната от свлачището в Непал
EPA/BGNES
Спасители носят възрастна жена, измъкната от свлачището в Непал

Свлачище се срути в река на границата между Непал и Китай, предизвиквайки опустошително наводнение. По последни данни тази вечер 157 души са загинали в Непал в резултат на наводненията. В Тибет, от китайската страна на границата, съобщават за трима загинали.

Стотици хора са в неизвестност в Непал. Сред изчезналите има около 400 туристи, граждани на Индия, САЩ, Великобритания, Русия и Украйна, Австралия, Южна Африка, Нидерландия, Малайзия.

В ранния следобед в сряда от Съвета по туризъм на Непал съобщиха, че 384 туристи са в неизвестност, от които 291 са чужденци, а 93 са непалски граждани. Сред чужденците има 105 граждани на Индия, 53 граждани на Украйна, четирима руснаци, четирима от РЮА, трима граждани на САЩ и 17 малайци и 12 граждани на Великобритания.

85 служители на силите за сигурност и 60 работници от хидроенергийни съоръжения, са в неизвестност. 

Август е много натоварен месец за традиционните поклонения до Кайлаш  – свещен за индуизма връх в западната част на Тибет.

В Непал водната стихия е отнесла къщи, пътища и обекти от енергийната инфраструктура. В контролирания от Китай Тибет властите заявиха, че се опасяват от „голям брой жертви“: след преминаването на кален поток в района на граничния пункт няколко души са изчезнали.

Предполага се, че свлачището и последвалото наводнение може да са били предизвикани от земетресение.

По думите на външния министър на Непал разрушения има не само в Непал, но и в Китай, като двете страни координират действията си.

Масивно свлачище удари граничния пункт Гиронг на границата между Китай и Непал, като кадри от охранителни камери показват как огромна маса от кал и отломки връхлита пункта за секунди, помитайки автомобили и автобуси: 

 

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