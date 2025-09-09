Полиция нахлу в централата на опозиционната НРП в Истанбул

Полицията нахлу в централата на Народнорепубликанската партия (НРП) в Истанбул, където се бяха барикадирали депутати, съобщи БГНЕС. Губернаторството на Истанбул обяви забрана за събирания до сряда в няколко района на града, а достъпът до социалните мрежи беше затруднен.

На 2 септември съд анулира резултата от конгреса на партията в Истанбул заради предполагаеми нередности и отстранени лидера на окръжната организация на НРП Йозгюр Челик и още 195 души. На тяхно място съдът назначи петима души за временно ръководство на окръжната организация.

През нощта членове и симпатизанти на партията се опитаха да попречат на временното ръководство да влезе в сградата на НРП. Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват употреба на насилие и сълзотворен газ вътре в сградата. Полицията е извършила арести, а един депутат е хоспитализиран.

Очаква се още едно дело на 15 септември, като този път може да бъде отстранен лидерът на НРП – Йозгюр Йозел. В очакване на това, НРП вече е свикала извънредно национално събрание на 21 септември, а на 24 септември – събрание на своя клон в Истанбул.