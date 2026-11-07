Петима са загинали при терористичен акт в Краков

На Главния пазарен площад в историческия център на Краков са струпани полицейски коли и линейки

В събота следобед в полския град Краков около 15 часа бе извършен терористичен акт. Първо бе съобщено, че двама души са загинали и поне 10 са ранени. Малко след това полицията съобщи за петима загинали и 10 ранени.

Твърди се, че стрелецът, който е ранен, е задържан. Известно е, че двама полицейски служители също са получили наранявания. В социалните мрежи се разпространяват видеа, в които се виждат тела по паважа.

Както съобщава RMF24, неизвестен е открил стрелба по минувачи от автомобил на Главния пазарен площад в Краков на ул. "Славковска" . Мъж кара черен автомобил, спира и започва да стреля. След това потегля и продължава да стреля. Полицай стреля по нападателя 7 пъти. Настанен в тежко състояние в болница. В момента го оперират.

По данни на полицията стрелбата е станала около 15:00 ч.

Журналистът от изданието Interia Давид Серафин, позовавайки се на полицията, съобщава, че нападателят е управлявал автомобил „Субару“ с регистрационни номера от град Островец Швентокшиски.

Той също така съобщава, позовавайки се на неофициална информация, че „нападателят вероятно е бил военнослужещ, а в автомобила му е имало голямо количество оръжия“.

Полската полиция е установила самоличността на стрелеца и е потвърдила, че той е полски гражданин. Властите опровергаха съобщенията, че е имал съучастник.

В по-ранни информации се споменаваше за възможно участие на други лица или чуждестранни граждани, свързани с незаконно оръжие.

Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow pic.twitter.com/bBiPXkdhRV — London Goldynov (@LondonGoldynov) 7 ноември 2026 г.

Твърди се, че младежът на паважа, е терористът:

В друг кадър се виждат камуфлажните дрехи на стрелеца и оръжието му:

Камуфлажната униформа е на полската армия, мъжът е бил с каска и бронежилетка, съобщава Clash Report.

Според изданието той е бил въоръжен, вероятно с карабина Haenel CR или подобна пушка на базата на AR-15, оборудвана с оптичен мерник.

Предполагаемото оръжие на нападателя не е част от стандартното въоръжение на полската армия, въпреки че пушки с подобна конструкция се използват от полските специални части.

Един от очевидците на стрелбата в Краков разказа за момента на задържането на нападателя:

„На ъгъла на улица „Страдомска“ се чу силен трясък, автомобили се сблъскаха, а миг по-късно последва серия от изстрели с късоцевно огнестрелно оръжие. Видях човек, лежащ на тротоара – вероятно извършителя – и полицай, който стреляше по него. Полицаят също падна на земята“, цитира думите му Naszemiasto.

Изданието съобщава още, позовавайки се на Общинското транспортно предприятие на Краков, че нападателят е стрелял и по трамвай №1 на площад „Всих Швентих“ („Вси светии“). В резултат на стрелбата е било счупено стъкло в кабината на ватмана. Нито пътниците, нито самият ватман са пострадали.