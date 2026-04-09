"Орион" каца след десет дни в Космоса

Капсулата "Орион" на мисията Artemis II, която обиколи Луната с четирима астронавт, ще се завърне на Земята тази нощ. Това е най-критичната част от мисията, която продължи десет дни. "Орион" е на 40 хил. км. от Земята и в момента се движи с 15 000 км в час като скоростта ще нараства.

Капсулата трябва да се приводни в Тихият океан, в района край бреговете на Сан Диего, Калифорния. Планирано е това да се случи около 20:07 ч. ET (което е около 03:07 ч. българско време на 11 април).

След като се приводнят, астронавтите ще изключат системите в капсулата и ще изчакат пристигането на спасителните екипи. В операцията ще участват четири хеликоптера – два за спасяване и два за заснемане. Един от тях ще разгърне стабилизиращ пръстен около капсулата, за да я задържи в изправено положение. След това астронавтите ще бъдат издигнати един по един в кош и прехвърлени на близкия кораб на ВМС на САЩ, USS John P. Murtha. Там те ще преминат първоначални медицински прегледи, преди да бъдат откарани на брега, а след това ще пътуват до Хюстън.

За да намали натоварването, "Орион" ще използва специална техника, наречена "skip entry" (прескачащо навлизане) – подобно на камъче, което се плъзга по повърхността на вода. Капсулата навлиза в атмосферата със скорост от около 40 000 км/ч (Мах 32). Благодарение на "прескачането", екипажът ще изпита две отделни фази на натоварване, като максималните сили ще бъдат около 4g до 5g. Това е значително по-щадящо за астронавтите в сравнение с директното навлизане.

Външната повърхност на топлинния щит ще се нагрее до невероятните 2760°C (около 5000°F). Топлинният щит е изграден от материал, наречен Avcoat. Това е "аблативен" материал, който е съставен от силициеви влакна и епоксидна смола, който е проектиран да сублимира и да се "рони" контролирано, отнасяйки топлината далеч от капсулата. Avcoat е поставен в над 330 000 клетки на специална медена пита от стъклопласт.

Целият процес от първото докосване на атмосферата до приводняването отнема около 20 минути. След като скоростта падне драстично, се активират серия от парашути - първо се отварят два стабилизиращи парашута (drogue chutes), а накрая трите основни оранжево-бели парашута, които забавят "Орион" до едва 32 км/ч преди удара с водата.