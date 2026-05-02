ОАЕ отвориха напълно въздушното си пространство за полети

Авиационните власти на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че въздушният трафик в страната се е нормализирал след като предпазните мерки, въведени на 28 февруари в началото на войната с Иран, бяха отменени, предаде БТА.

Решението е взето след цялостна оценка на оперативните условия и ситуацията около сигурността в координация със съответните институции, добавя Генералната администрация за гражданска авиация. Продължава непрекъснатото наблюдение в реално време, за да се гарантират най-високите нива на авиационна безопасност.

Преди военния конфликт в Близкия изток летищата на ОАЕ, особено в Дубай, бяха ключови авиовъзли за международния трафик и сред най-натоварените в света.

Бахрейн, Ирак, Кувейт и Сирия вече отмениха ограниченията за използване на въздушното пространство, след като САЩ и Иран се споразумяха за примирие, въпреки че основният конфликт все още не е разрешен.