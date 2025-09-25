Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Неизвестни дронове отново летяха над Дания

Днес, 07:32

В Дания отново затвориха летище заради неидентифицирани дронове в небето

Летището на град Олборг в Дания спря работа снощи след като над него няколко часа прелитаха дронове и това е вторият подобен инцидент в страната за една седмица. Летището в Олборг се използва и от военната база Скридструп. Дроновете са забелязани и от летищата Есберг и Сендорборг. 

Полицията получила данни за няколко неидентифицирани летящи обекта над летището в 21:44 ч.местно време. Полетите към Олборг, съдейки по данните на FlightRadar, бяха пренасочени към други летища.

Полицията започна разследване.

"Не успяхме да унищожим самите дронове, които летяха над много голяма площ в продължение на няколко часа. За момента не сме задържали операторите на дронове, но е очевидно, че следващата стъпка ще бъде изучаването на всички събрани от нас доказателства и наблюдения", се казва в съобщението на полицията.

Летището възобнови приемането и изпращането на самолети тази сутрин.

На 23 септември летищата в Копенхаген в Дания и Осло в Норвегия спряха работа отново заради неидентифицирани дронове. Норвежкото списание за дронове Dronemagasinet по-късно написа, че датските служби може да са сбъркали тренировъчен полет на лек едномоторен самолет с дрон.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дрон, Дания

Още новини по темата

Министър потвърди, че ракета е паднала върху къщата в Полша
18 Септ. 2025

Повреден дрон бе открит в морето край Варна
16 Септ. 2025

Дрон изплува на Северния плаж в Бургас
12 Септ. 2025

Дания обвини САЩ в тайни операции за влияние в Гренландия
27 Авг. 2025

Дания представи първия портрет на викинг
27 Авг. 2025

Дания маха данъците върху кафето и шоколада
25 Авг. 2025

Шефът на МО увърта защо руският дрон е унищожен, без да е проучен
25 Авг. 2025

Мистериозен дрон летя и падна до летище Варна
07 Юли 2025

Дания поема председателството на ЕС с акцент въоръжаване
01 Юли 2025

Дания дава на хората авторски права върху физиономиите им
29 Юни 2025

Дрон ще следи за незаконни обекти на плажа

13 Юни 2025

Възрастта за пенсиониране в Дания става 70 години

23 Май 2025

Украйна прати 19 дрона към Москва
06 Май 2025

Предвижда се затвор за управление на дронове без разрешение
10 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар