Неизвестни дронове отново летяха над Дания

В Дания отново затвориха летище заради неидентифицирани дронове в небето

Летището на град Олборг в Дания спря работа снощи след като над него няколко часа прелитаха дронове и това е вторият подобен инцидент в страната за една седмица. Летището в Олборг се използва и от военната база Скридструп. Дроновете са забелязани и от летищата Есберг и Сендорборг.

Полицията получила данни за няколко неидентифицирани летящи обекта над летището в 21:44 ч.местно време. Полетите към Олборг, съдейки по данните на FlightRadar, бяха пренасочени към други летища.

Полицията започна разследване.

"Не успяхме да унищожим самите дронове, които летяха над много голяма площ в продължение на няколко часа. За момента не сме задържали операторите на дронове, но е очевидно, че следващата стъпка ще бъде изучаването на всички събрани от нас доказателства и наблюдения", се казва в съобщението на полицията.

Летището възобнови приемането и изпращането на самолети тази сутрин.

На 23 септември летищата в Копенхаген в Дания и Осло в Норвегия спряха работа отново заради неидентифицирани дронове. Норвежкото списание за дронове Dronemagasinet по-късно написа, че датските служби може да са сбъркали тренировъчен полет на лек едномоторен самолет с дрон.