"Октоберфест" започна с рекордни цени на бирата

ЕПА/БГНЕС Шатрата на пивоварната "Хакер-Пшор" е препълнена в първия ден от 190-ото издание на мюнхенския "Октоберфест".

190-ото издание на "Октоберфест" беше официално открито в Мюнхен. То ще се проведе на Терезиенвизе от 20 септември до 5 октомври 2025 г., предаде ДПА. Подготовката за събитието започна още в края на юни, а кметът на баварската столица Дитер Райтер откри празника, като по традиция чукна първата бъчва с възгласа "Налято е!" (O’zapft is!).

Очаква се през следващите две седмици и половина фестивалът да бъде посетен от 6-7 милиона души. Повечето посетители идват от Германия, основно от Бавария. Международните гости са предимно от САЩ, Италия, Великобритания, Австрия, Полша, Франция, Швейцария, Испания и Нидерландия, а от миналата година - и от Индия.

Големият въпрос на всяко издание на "Октоберфест" е за цената на бирата. Миналата година литровата халба струваше около €15, а тази година повечето бири са с цена над тази сума. Най-скъпата - в шатрата "Мюнхнер Щубн", достига €15,80. Едва няколко продавачи предлагат литър бира под €15, допълва икономическото издание "Яху файненс", цитирано от БТА.

Високите цени не се ограничават само до напитките. Тази година литър трапезна вода струва средно €10,95. Най-скъпата пържола в една от палатите е с цена €410 евро - за 1,2 кг говеждо месо Вагю, съобщи вестник "Аугсбургер Алгемайне". Преди дни пържола за €229 - 1,3-килограмов томахоук с нарязан черен трюфел, предизвика оживена дискусия в интернет.

Цените се определят от самите търговци, въпреки че събитието се организира от общината. Градските власти следят развитието на цените, за да гарантират, че те остават в разумни граници. Независимо от стойността ѝ, всяка година на фестивала се изпиват около 7 млн. литра бира.

Менюто на "Октоберфест" все по-често включва регионални и биологични продукти, както и вегетариански и веган ястия - сладки картофи, яхнии от боб и нахут, гулаш от джакфрут. Най-популярни остават традиционните месни специалитети. През 2024 г. на фестивала са били консумирани 125 вола и 70 000 свински бутчета. Най-поръчваното ястие е печеното пиле "Хендл", което се сервира около 500 000 пъти годишно.

Фестивалът разполага с 14 големи и 21 по-малки шатри. Големите побират около 6000 души, а по-малките - до 3000. Специална зона е "Ойде Визн", където в три шатри звучат традиционни духови оркестри, а атракционите са в класически стил. За нея се заплаща входна такса от €4.

Посещението на "Октоберфест" по принцип е безплатно. Достъпът до по-големите шатри е свободен, стига да не са препълнени.