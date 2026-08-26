Свлачище се срути в река на границата между Непал и Тибет, предизвиквайки опустошително наводнение. По последни данни на непалската полиция загиналите са 95 души.
От Съвета по туризъм на Непал съобщиха, че 384 туристи са в неизвестност, сред които 105 граждани на Индия, трима граждани на САЩ и 12 граждани на Великобритания.
В Непал водната стихия е отнесла къщи, пътища и обекти от енергийната инфраструктура. В контролирания от Китай Тибет властите заявиха, че се опасяват от „голям брой жертви“: след преминаването на кален поток в района на граничния пункт няколко души са изчезнали.
Предполага се, че свлачището и последвалото наводнение може да са били предизвикани от земетресение.
🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.— XAlertNow (@xalertnow) 26 август 2026 г.
En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4
По думите на външния министър на Непал разрушения има не само в Непал, но и в Китай, като двете страни координират действията си.
Масивно свлачище удари граничния пункт Гиронг на границата между Китай и Непал, като кадри от охранителни камери показват как огромна маса от кал и отломки връхлита пункта за секунди, помитайки автомобили и автобуси:
A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.— Clash Report (@clashreport) 26 август 2026 г.
Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291… pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC
BREAKING: A major flash-flood disaster has hit Nepal’s Rasuwa district, near the border with Tibet/China, after an event early Wednesday morning caused catastrophic flooding along the Trishuli and Bhotekoshi river systems.— GeoInsider (@InsiderGeo) 26 август 2026 г.
According to preliminary information presented by… pic.twitter.com/63fVehw3Nm