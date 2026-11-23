Общинската администрация в Мюнхен планира да настани до 1200 бежанци в две бивши административни сгради на автомобилния производител BMW, като първият обект в северната част на баварската столица ще започне да приема обитатели на 16 декември 2026 г. По информация на германските издания „Зюддойче цайтунг“ (Süddeutsche Zeitung) и „Ди Велт“ (Die Welt) в него първоначално ще бъдат настанени предимно хора, бягащи от войната в Украйна. За целта градът е сключил петгодишен договор за наем на около една трета от бившия административен комплекс на компанията на адрес „Лаухщетер щрасе“ (Lauchstädter Straße) 5–11, който ще бъде запълван поетапно до достигане на максимален капацитет от 600 души.

Помещенията в преустроената офис сграда разполагат с единични и семейни стаи, общи кухни и зони за спорт и игра, като спалните пространства са разделени с дървени прегради с височина едва 1,6 метра, а душовете са разположени в контейнери на паркинга.

Автомобилният концерн освободи сградата в началото на 2025 г., след като първоначалните намерения за събаряне на комплекса и изграждане на нови офиси, хотел и търговски площи бяха замразени заради променените пазарни условия и високите лихвени проценти. Останалите две трети от имота продължават да се предлагат на пазара за търговски наематели, а размерът на договорения от общината наем и общите разходи за преустройството все още не са оповестени публично, като последната обявена офертна цена за целия комплекс е била 12,50 евро на квадратен метър месечно.

Острата необходимост от нови бази е продиктувана от факта, че през 2026 г. Мюнхен е загубил около 1600 места за настаняване след закриването на няколко временни сглобяеми приюта, включително на улиците „Ханзащрасе“ (Hansastraße) и „Гундерманщрасе“ (Gundermannstraße), а местните власти продължават да търсят подслон за приблизително 200 новопристигащи бежанци всеки месец.

Вторият център с капацитет от още 600 места трябва да отвори врати до края на 2027 г. в друга бивша офис сграда на BMW на адрес „Моозахер щрасе“ (Moosacher Straße) 51. Първоначално общината е планирала там да бъдат настанени 800 души, но след извършена ревизия броят им е бил намален на 600, след като още през лятото на 2026 г. всекидневникът TZ съобщи за силно недоволство сред местните жители. Гражданите от района са възразили както срещу мащаба на съоръжението и риска от претоварване на и без това запълнените училища и детски градини, така и срещу факта, че общинската управа ги е информирала за инвестиционните си намерения на твърде късен етап.