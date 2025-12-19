Медия без
Министерството на правосъдието на САЩ ще публикува днес досиетата "Епстийн"

Днес, 11:40

Напрежение в Министерството на правосъдието на САЩ расте, докато ведомството се надпреварва с времето, за да редактира хиляди страници документи, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, преди те да бъдат публикувани в петък, съобщи CNN. Акт на Конгреса задължи администрацията на Тръмп да публикува до днес масиви от документи, свързани с Епстийн – от протоколи на голямото жури до досиета на ФБР и вътрешни дискусии в Министерството на правосъдието.

Необходим е значителен брой редакции (заличаване на поверителна информация за жертвите), казва един от източниците. Документите, които адвокатите обработва от седмицата на Деня на благодарността насам, могат да надхвърлят 1000 страници – трудоемка задача, която вероятно ще продължи до последната минута.

Отделът за национална сигурност към правосъдното министерство пое работата по редакциите от ФБР. За много специалисти по право е изненадващо, че именно този отдел се занимава с това, предвид историческия му фокус върху класифицирана информация и липсата на пряка връзка между Епстийн и националната сигурност. Източници обаче твърдят, че именно там е наличната работна ръка в министерството тази година.

Адвокати от отдел „Национална сигурност“ на министерството, работещи по файловете на Епстийн, смятат, че не получават ясни или изчерпателни насоки как да направят максимално количество информация достъпна съгласно закона, твърдят източници. Специалистите са били помолени да изоставят почти цялата си останала работа, за да обработват документите на Епстийн. 

На адвокатите са дадени само четири страници с вътрешни насоки, които да следват при извършване на редакциите. Почти всички тези насоки формулират изключения от закона за прозрачност. Съществуват и логистични проблеми – дублиращи се документи не са били премахнати, което създава риск от непоследователност в редакциите.

„Или ще оплескат нещата, или ще укрият информация. Не би ме изненадало“, казва пред CNN адвокат извън Министерството на правосъдието, който очаква публикуването, за да прецени дали трябва да се подадат оплаквания за начина, по който е извършена редакцията. „Част от това може да бъде колкото некомпетентност, толкова и преднамереност.“

Министерството на правосъдието вече допусна грешки при мащабна публикация на документи по-рано тази година. Когато отдел „Национална сигурност“ работи по публикуването на 60 000 страници, свързани с убийството на Кенеди, социалните осигурителни номера и друга лична информация на над 400 бивши служители на Конгреса и други лица бяха погрешно направени публични, напомни Washington Post.

