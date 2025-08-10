Медия без
Мини убиха туристи на плаж край Одеса

Днес, 13:45

Трима души загинаха в резултат на взрив на две мини в района на украинския курорт Затока край Одеса, съобщи "Думская". От Националната полиция на Украйна съобщиха, че в резултат на две експлозии на неизвестни предмети са загинали трима летовници – жена и двама мъже. Самоличността на загиналите се установява.

Трагедията се е разиграла днес около 11:30 часа на неохраняем плаж между селата Затока и Каролино-Бугаз. Според регионалната администрация плажовете в Затока не са включени в списъка на отворените зони, но се ползват от туристи. При първия взрив са загинали мъж и жена. При вторият, който е бил в района на Каролино-Бугаз, е загинал мъж.

Мините са избухнали в морето, на около 50 м от брега. По това време във водата е имало хора.

На място работят следствено-оперативни групи на териториалното подразделение на полицията, специалисти по взривове и спасители.

Преди месец - на 7 юни, също имаше инцидент с мини, при който загинаха двама души на плаж. 
В региона официално са отворени само две места за плуване: централният градски плаж на Черноморск и в село Приморское.

В началото на юни бяха разрешени само 11 плажни зони в Одеса. По-късно в града бяха отворени 15 нови зони за почиващите.

 

