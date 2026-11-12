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„Мерцедес“ спира всички инвестиции в Германия

Днес, 20:09
Pixabay

Автомобилният концерн Mercedes-Benz временно спира всички нови инвестиции в производствените си бази в Германия. Мярката е приета от управителния съвет на фона на блокираните преговори със синдикатите за драстично съкращаване на разходите, съобщават германските медии, позовавайки се на вътрешнофирмена информация и агенция DPA.

Според ръководството на компанията липсата на компромис принуждава концерна да направи детайлна преоценка на рентабилността на германските си предприятия, което поставя под въпрос бъдещето на част от тях. Като основен аргумент за натиска върху разходите от Mercedes-Benz посочват неконкурентната цена на труда в страната – един работен час в германските им заводи струва по места до пет пъти повече, отколкото в базите на компанията в Източна Европа.

„В управителния съвет взехме съвместно решение да спрем временно всички по-нататъшни инвестиции в германските локации“, заявява членът на борда, отговарящ за производството, Михаел Шибе. Успоредно с това директорът по човешките ресурси Брита Зегер предупреждава, че при липса на напредък в преговорите концернът е принуден да направи детайлна проверка кои предприятия в Германия изобщо може да си позволи да поддържа.

Настоящата блокада е кулминация на месеци наред напрежение между ръководството в Щутгарт и мощния индустриален синдикат IG Metall. Конфликтът избухна с пълна сила през лятото на 2026 г., когато мениджмънтът начело с главния изпълнителен директор Ола Келениус представи план за намаляване на разходите за труд в Германия с около 800 милиона евро годишно.

Ръководството настоява за преминаване от стандартната 35-часова към 40-часова работна седмица при запазване на досегашните възнаграждения – мярка, която компанията нарича „офанзива за производителност“, а синдикатите определят като „червена линия“. Предвижда се преразглеждане на редица допълнителни плащания за персонала. Вместо отстъпки, IG Metall поиска 5% увеличение на заплатите, дългосрочни гаранции за заетостта и дори обсъждане на 30-часова работна седмица, обвинявайки мениджмънта, че се опитва да прехвърли върху работниците цената на собствените си стратегически грешки.

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