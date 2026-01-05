Мадуро е в съд в Ню Йорк, за да му повдигнат обвинения

Арестуваният венецуелски президент Николас Мадуро бе доставен под засилена охрана във федерален съд в Ню Йорк. Жена му Силия Флорес е също там.

След няколко часа - около 19:00 ч. българско време, срещу него ще бъдат повдигнати обвинения - за наркотероризъм, заговор и незаконен трафик на оръжие. Обвиненията са сериозни - за това може да го заплашва доживотен затвор.

Съдът срещу Мадуро в САЩ ще се състои не по-рано от 2027 г., пише Bloomberg.

Агенцията съобщава, че съдията днес ще определи предварителен график за обмен на доказателства и предсъдебни искове, а самото съдебно разглеждане се очаква да започне не по-рано от 2027 г.

„Днес ще се проведе формално първоначално заседание, по време на което съдията ще установи начален график за обмен на доказателства и предварителни искове, както и възможността Мадуро да бъде освободен под гаранция, което се счита за малко вероятно“, се казва в статията.

NOW: Maduro under heavy security as he is transported to a New York City court for arraignment.pic.twitter.com/hXaqzuBMxp — Clash Report (@clashreport) 5 януари 2026 г.

Кой ще съди днес Николас Мадуро?

Делото срещу ще бъде разглеждано от 92-годишния федерален съдия Алвин Хелърстийн. Хелърстийн работи във федералната съдебна система повече от тридесет години и се счита за един от най-опитните съдии. Той е назначен на длъжността още през 1998 г. Той често е привличан за процеси с голямо обществено и политическо значение. През последните години Хелърстийн води редица процеси, свързани с Доналд Тръмп.

По-специално, той разглежда част от делото по иска на писателката Е. Джийн Карол, която обвини Тръмп в изнасилване. Искът беше граждански, тъй като давностните срокове по случая отдавна бяха изтекли, и се отнасяше до обвинения в клевета. Съдията не позволи на защитата на Тръмп да смени ответника по делото, което стана един от ключовите етапи на процеса, завършил с присъда срещу Тръмп и присъждане на обезщетение на ищцата. Освен това Хелърстийн наскоро разглежда редица искове, свързани с действията на администрацията на Тръмп в сферата на миграционната политика и националната сигурност, произнасяйки решения срещу президента на САЩ. През 2023 г. Хелърстийн отказа на страната на Тръмп да прехвърли наказателното дело срещу него от щатския съд във федералния (делото се отнасяше до плащанията към порноактрисата Сторми Даниелс).

Също така съдията председателстваше шумни процеси след атентатите от 11 септември 2001 г., включително колективни искове на жертви и техните семейства срещу авиокомпании, банки и чуждестранни държавни структури. В делата срещу филмовия продуцент Харви Уайнстийн съдия Хелърстийн разглеждаше въпроси, свързани с исковете на потърпевшите.

Кой ще защитава съпрузите Мадуро?

Мадуро ще бъде защитаван от един от най-известните съдебни адвокати в САЩ, съобщава NBC News.

По-рано медиите информираха, че Николас Мадуро ще бъде представляван от служебен защитник на първото съдебно заседание. Час преди началото на изслушването обаче стана известно, че президентът на Венецуела е наел адвоката от Вашингтон Бари Полак с над 30 години опит. Сред най-шумните му дела са споразумението за признаване на вина, довело до освобождаването на основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж, както и пълното оправдаване на бившия ръководител на Enron Corp. по дело за наказателна измама.

Съпругата на Мадуро - Силия Флорес, която също ще се изправи днес пред съда, ще бъде представлявана от адвоката от Тексас Марк Донъли.