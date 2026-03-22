Лавина затрупа скиори в Алпите

Три станаха жертвите на лавината, която застигна скиори в северната италианска провинция Южен Тирол.

Лавината е паднала близо до алпийския връх Хохе Ферзе (Hohe Ferse, 2669 м), който се намира до границата с Австрия. Снежната маса е била с фронт от около 150 метра и дължина няколкостотин метра. Тя се е откъснала на надморска височина от около 2400 – 2450 метра. В района е имало няколко групи ски-алпинисти (общо около 25 – 30 души). Директно завлечени от снега са били около 10 души.

Двама мъже (местни жители от Южен Тирол, на 56 и 62 години) са загинали на място. По-късно стана ясно, че млада жена - 26-годишна италианка, която е била транспортирана в критично състояние до болница в Инсбрук, също е починала.

Има още петима ранени, като състоянието на някои от тях остава тежко. Няколко от затрупаните скиори са били оборудвани със спасителни датчици, което е улеснило търсенето им под снега.

На мястото на инцидента са били изпратени повече от 80 спасители с 6 хеликоптери, включително екипи от Австрия.

С този инцидент броя на жертвите, загинали при злополуки с лавини в Европа през този зимен сезон от октомври миналата година, достигна 128 души.