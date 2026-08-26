И българин е сред изчезналите в Непал и Тибет

И българин е сред изчезналите в невероятната стихия, която помете цели градове и села по границата на Непал и китайския автономен район Тибет. Това се вижда от актуалния списък на хората с неизвестност, публикуван от непалския борд по туризма. Над 1500 души от 30 държави се смятат за изчезнали, много от тях чуждестранни туристи и индийски поклонници.

Българинът, който е в неизвестност, беше включен в списъка от непалските власти днес. Предстои да се разберат подробности за него. Все още няма данни от китайска страна за хората, които са се намирали в Тибет по време на бедствието. В района може да се пътува организирано, но може да има и индивидуални туристи по собствена програма или като членове на други групи.

В Тибет има и организирана група от 15 българи, които се намират далеч от мястото на трагедията и са в безопасност, съобщи Преслав Конов, управител на туроператор, чиято туристическа група е в района. По време на бедствието вчера групата се е намирала на 500 км от мястото, в град Дарчен, който е в района на връх Кайлаш, подчерта той. Точно в момента групата прави традиционната обиколка около свещения за няколко религии връх, добави Конов пред TravelNews, като се позова на данни в реално време от сателитното устройство.

Тази сутрин китайските власти обявиха, че в Тибет няма следа от 558 души, докато Непал актуализира тази сутрин данните за изчезналите на 823 души. 260 от изчезналите в Тибет са чужденци, в Непал сред изчезналите има 579 туристи, много от тях чужденци. Над 24 часа вече няма връзка с тези хора. Все още не е ясно дали в данните, които обявяват Китай и Непал, няма застъпване, т.е. някои групи туристи да се водят изчезнали и на двете места. Не е ясно и към момента кои данни от непалска страна са актуални, тъй като според списъка по държави в неизвестност са 644 души.

Според службата за геологически проучвания на САЩ, вчера в 8:37 часа местно време парче от ледник с ширина 800 метра се е откъснало на височина над 5100 метра в Хималаите и се е срутило в долината на националния парк Лангтанг. Това предизвиква лавина от лед, камъни и вода, която помита всичко по пътя си. Срутването е било с такава помощ, че първоначално бе обявено за земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер. Впоследствие геолозите обърнаха причинно-следствената връзка и съобщиха, че трусът е бил предизвикан от срутване на ледника и е бил с магнитуд 5,2 по Рихтер.

Кадрите от наводнението са апокалиптични, а очевидци разказват, че са заличени всякакви следи от човешка цивилизация. Засегнати са долините на три реки в граничния район, който е и много популярен сред туристите. Август е много натоварен месец за туризма в Тибет и Непал. Много индийци правят традиционните поклонения до свещения за индуизма връх Кайлаш в западната част на Тибет. По време на потопа в самия граничен пункт е имало най-малко 77 човека от голяма индийска туристическа група.

Към момента само в Непал са открити телата на 270 загинали, по последни данни от непалските власти.



Очаквайте подробности

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.



🛘 En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4 — XAlertNow (@xalertnow) 26 август 2026 г.

По думите на външния министър на Непал разрушения има не само в Непал, но и в Китай, като двете страни координират действията си.

Масивно свлачище удари граничния пункт Гиронг на границата между Китай и Непал, като кадри от охранителни камери показват как огромна маса от кал и отломки връхлита пункта за секунди, помитайки автомобили и автобуси:

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291… pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) 26 август 2026 г.