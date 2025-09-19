Медия без
Три руски МиГ-31 навлязоха в Естония

Талин поиска консултации по член 4 в НАТО

19 Септ. 2025Обновена
Руските МиГ-31 са прекарали 12 минути в естонското въздушно пространство
Три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили въздушното пространство на Естония над Финския залив и са летяли 12 минути в района на остров Вайндлоо.

По този повод Естония иска консултации по член 4 от Устава на НАТО. Това съобщи в “Туитър” премиерът Кристен Михал. Аналогични консултации поиска и Полша, когато над 20 руски дрона нарушиха нейното въздушно пространство. 
 


Естонското външно министерство вече извика временно управляващия руското посолство в страната и му връчи протестна нота. Министърът на външните работи Маргус Тсахкна нарече нарушението “безпрецедентно дръзко” и подчерта, че това е четвъртата подобна случка тази година.

Според Politico, МиГ-31 са летели към естонската столица, преди НАТО да изпрати италиански F-35, за да ги прехване.

„НАТО реагира незабавно и прихвана руските самолети. Това е пореден пример за безразсъдно руско поведение и способността на НАТО да реагира“, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт.

„Руски изтребители отново нарушиха въздушното пространство на НАТО – този път в Естония. Това е неприемливо. Руската дестабилизация се разпространява в нови страни и райони. Те използват всичките си инструменти - от намеса в политическите процеси, както в Румъния и Молдова, до нарушаване на въздушното пространство, както в Полша, Румъния и сега Естония. Това не е случайно. Това е системна руска кампания срещу Европа, срещу НАТО, срещу Запада. И тя изисква системен отговор. Необходими са решителни действия – както съвместни, така и от всяка отделна страна“, коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски в Телеграм.

„Това е изключително опасна провокация“, коментира зам. председателят на ЕК Кая Калас. „Днешното нарушаване на естонското въздушно пространство от руски военни самолети е изключително опасна провокация. Това е третото подобно нарушение на въздушното пространство на ЕС през последните дни, което допълнително ескалира напрежението в региона (...) Путин изпитва решителността на Запада“, каза тя. Калас отбеляза, че Европа не трябва да „проявява слабост“.

 

Предизвикателство 

Руски изтребители извършиха нисък прелет над полска нефтена платформа. Това съобщи полската гранична охрана.

„Два руски изтребителя извършиха полет на ниска височина над платформата Петробалтик в Балтийско море. Зоната за безопасност на платформата беше нарушена. Полските въоръжени сили и други служби бяха уведомени за инцидента“, се казва в изявлението.

 

