Джей Ди Ванс: Загубихме изборите заради войната в Иран

Ден след поражението на републиканците на междинните избори в САЩ, вицепрезидентът Джей Ди Ванс се дистанцира от войната, която Доналд Тръмп започна срещу Иран. Той постави под съмнение дали тя си струва цената, която американците плащат, и я посочи като причина за загубата, която даде на демократите контрол над двете камари на Конгреса.

"Войната е причината за нашето поражение - написа Ванс в дълга публикация в Х. - Ако искате да спорите, че си е струвало, че загубата на Сената за следващите шест години си е струвала, тогава го направете. Заявете, че това е била разумна цена. Независимо дали сте съгласни или не, това поне е честно. Но всеки знае защо загубихме. И всеки честен разговор за това накъде отиваме оттук нататък трябва да започне именно оттам."

Ванс добавя по-надолу: "Причината да загубим е войната. Самият президент го каза снощи."

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) 4 ноември 2026 г.

Попитан за изявлението, Тръмп каза, че то е било добро и че няма възражения, като добави: "Знам какво мисли той по въпроса". Но после каза, че войната е била оправдана, тъй като Вашингтон е попречил на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, а също така, че това е само една от многото причини за изборното поражение.

Някои длъжностни лица и служители в Белия дом гледат на публикацията на Ванс като отклонение от външнополитическата линия на президента и като публично признание, че войната има вътрешноикономически последствия, заявява съветник от Белия дом пред агенция Ройтерс. Той казва още, че изявлението може да се разглежда като начало на предизборната президентска кампания на Ванс за 2028 г. и добавя, че повечето, ако не и всички, висши ​служители в Белия дом са били изненадани от тях.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, считан за възможен съперник на Ванс за президентската номинация на републиканците през 2028 г., запази мълчание след изборното поражение.