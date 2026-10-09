Черна гора експулсира създателя на канал за кремълска пропаганда

В Черна гора първо задържаха създателя на Z-канала „Рибар“ Михаил Звинчук, съпругата му и трима служители на канала, а тази вечер съобщиха, че ги експулсират. Черногорската полиция задържа в град Рисан пропагандиста Михаил Звинчук, съпругата му Валерия Звинчук и няколко служители на Z-канала „Рибар“, съобщава изданието Vijesti.

Според изданието създателят на Z-канала „Рибар“ е бил задържан по време на съвместна операция на полицията и Агенцията за национална сигурност. Целта на операцията е да бъде пресечена „хибридната дейност на мрежата „Рибар“. В Черна гора „Рибар“ не просто е бил на почивка, а е подготвял репортаж за това как въвеждането на визи за руснаците ще доведе до срив на икономиката на страната. Черногорските медии не съобщават в какво са обвинени задържаните.

Както съобщава Baza, задържането е станало в хотел Mövenpick в Рисан.

„Специалните служби дори не са позволили на него и съпругата му да платят сметката си в хотела. Двамата са останали да дължат 1000 евро, а част от вещите им също са останали в стаята“, твърди изданието.

Властите в Черна гора обявиха тази вечер създателя на проекта „Рибар“ Михаил Звинчук и членовете на неговия екип за заплаха за националната сигурност. Статутът им на пребиваващи в страната е анулиран и са им издадени заповеди за експулсиране по съображения, свързани с националната и вътрешната сигурност, съобщава изданието Vijesti, позовавайки се на полицията.

Решението за депортирането на Звинчук, съпругата му и още трима руски граждани е взето след съвместна операция на полицията и Агенцията за национална сигурност на Черна гора в град Рисан. От тях са иззети цифрово оборудване, дрон, фотоапарат, камера GoPro и мобилни телефони. Иззетата техника ще бъде изпратена за експертиза.

По-рано полицията задържа снимачен екип на „Рибар“ в Чехия. Служителите на „Известия“ Михаил Чашчухин и Игор Долматов пристигнали в Прага, за да заснемат филм за европейското подразделение на Z-канала, но били задържани и експулсирани от страната. Както установява разследващото издание „Важные истории“, двамата пропагандисти живеят законно в Берлин от около десет години и се придвижват свободно из Европа, въпреки че „Известия“ и „Рибар“ са обект на санкции. Там те са живеели охолно, като съобщавали в канала, че ЕС загива.

Първоначалният канал „Рибар“ се появява през 2018 г. като анонимен канал в Telegram. Негови създатели са бившият служител на пресслужбата на руското Министерство на отбраната Михаил Звинчук и програмистът Денис Шукин. Каналът си е сътрудничил и с медийните структури на Евгений Пригожин, който е финансирал проекта през 2020–2021 г.

През 2022 г. „Рибар“ се превръща в един от водещите Z-канали и значително разширява дейността си. Днес „Рибар“ разполага с цяла мрежа от канали, които публикуват съдържание на английски, френски, испански и италиански език, използвайки автоматичен превод.

Звинчук е обект на британски санкции, а Държавният департамент на САЩ го посочи като лице, участващо в операции за злонамерено влияние, насочени срещу изборния процес в САЩ. В рамките на програмата си "Награди за справедливост" Държавният департамент предлага до 10 милиона долара за информация, която помага за идентифицирането или установяването на местонахождението на чуждестранни субекти, участващи в намеса в изборите в САЩ - включително потенциални сътрудници на "Рибар" - или помага за предотвратяването на подобна дейност.

През февруари 2026 г. OpenAI съобщи, че е блокирала акаунти, свързани с мрежата „Рибар“. По данни на компанията чрез тези акаунти са превеждани множество кратки съобщения, които впоследствие са разпространявани в X и Telegram. Освен това специалисти от „Рибар“ са планирали с помощта на ChatGPT информационни операции в Бурунди, Камерун и Мадагаскар.

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич потвърди задържането на основателя на Z-проекта „Рибар“ Михаил Звинчук, като подчерта, че няма да разкрива информация, която трябва да остане в компетенциите на службите за сигурност. „Предупреждавахме, че опитите за хибридно влияние и дестабилизация на Черна гора неизменно съпътстват нашия европейски път. Сега не е време за прибързани изявления, но не е и време за наивни заключения. Има сериозни основания да се смята, че е необходимо внимателно да се провери всяка следа и да се разгледа всяка връзка в по-широк контекст“, заяви Спаич.

Операцията по задържането на Звинчук показа, че институциите в Черна гора функционират, страната защитава интересите си и няма да позволи европейското ѝ бъдеще да бъде поставено под заплаха, добави премиерът.

Проектът „Рибар“ също потвърди, че Звинчук и още няколко руски граждани са били задържани. В изявлението се посочва, че всички те са пребивавали законно в Черна гора. „В момента екипът на проекта поддържа връзка с Министерството на външните работи на Русия, което работи за разрешаването на възникналата ситуация. Тъй като не са извършени никакви нарушения на местното законодателство, очакваме освобождаването на всички задържани“, заявиха от проекта.

Интересното е, че арестът на Звинчук идва, след като той сам се е похвалил как е преметнал черногорските граничари.