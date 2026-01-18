Армията на Дамаск изтласква кюрдите от северна Сирия

В жълто са частите на Сирия, които все още са под кюрдски контрол.

Сирийските правителствени сили настъпват в части от Ракка и Дейр аз-Зор. Присъствието на Сирийски демократични сили (SDF) и Кюрдска работническа партия (PKK) бързо намалява. Местните арабски племенни членове преминават на страната на Дамаск.

Отстъпващите кюрдите взривиха мостове на река Ефрат, но това само забави за кратко сирийската армия и местните племена, които пресякоха реката с баржи и понтони, бързо завземайки областите, които бяха под контрол на SDF/PKK.

В Ракка, бившата столица на "Ислямска държава", продължават тежките сблъсъци между племенните сили, подкрепящи сирийската армия, и членовете на SDF/PKK. Кюрдите вече загубиха контрол над няколко квартала в града. Гранични пунктове с минаха под контрол на сирийската армия. Тълпи със сирийското знаме се събират в центъра на града.

Отделни членове на SDF започнаха да се присъединяват към сирийската армия като индивидуални лица, а не като подразделения или бригади.

Сирийският президент Ахмад ал-Шараа имаше насрочена среща днес с Мазлум Абди от SDF, но тя бе отложена заради "лошото време". Ахмад ал-Шараа се срещне днес в Дамаск с американския пратеник в Сирия Том Барак.

Ситуацията в Сирия се промени драстично в началото на 2026 г. SDF се съгласиха да се интегрират в държавните институции на новата власт в Сирия. Лидерът на SDF Мазлум Абди обяви изтегляне на силите на изток от река Ефрат, предавайки контрола над важни градове като Деир Хафир на новата сирийска армия.

Турция продължава да извършва операции срещу кюрдите, като твърди, че високопоставени фигури от ПКК (като Бахоз Ердал) все още ръководят операциите на SDF в районите на Алепо и Ракка.

САЩ бяха и все още са основният съюзник и покровител на SDF/YPG. Вашингтон обаче вече не подкрепя идеята за пълна кюрдска автономия, а притиска кюрдите да се интегрират в новата сирийска държавна структура. САЩ действат като посредник в преговорите между Дамаск и кюрдите, за да се избегне нов военен конфликт.

През последните дни ситуацията е напрегната. На 16-17 януари 2026 г. се появиха информации за американски военни конвои в близост до места, където новата сирийска армия и SDF водят престрелки. САЩ се опитват да балансират – от една страна подкрепят териториалната цялост на нова Сирия, а от друга се опитват да предпазят кюрдите от пълно унищожение от страна на Турция, от сирийската армия и от радикални местни групировки.