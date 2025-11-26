Медия без
55 загинаха и стотици се издирват след пожара в Хонконг

Огънят се е разразил много бързо заради бамбуково скеле и защитна мрежа

27 Ноем. 2025Обновена
Минувач съпреживява трагедията при вида на горящата сграда в Хонконг.
Най-малко 55 души загинаха при огромен пожар в жилищен комплекс с многоетажни сгради в хонконгския район "Тай По", а стотици продължават да са в неизвестност, съобщиха китайските агенции тази сутрин, след като спасителната акция по извеждане на хората, блокирани на горните етажи, продължава почти 24 часа. Пожарникарите и спасителните екипи са изключително затруднени от високата температура и гъстия пушек в сградите.

Властите съобщиха и за задържани във връзка с инцидента, за който се смята, че е предизвикан от леснозапалими материали около фасадата на комплекса - масово използваните в Китай бамбукови скелета и защитна мрежа, поставени заради ремонтни работи.

По кадрите, разпространени от телевизии се виждат най-малко пет горящи сгради, а от стотици прозорци на жилища излиза дим. Жилищният комплекс се състои от осем блока с над 2000 апартамента. Пожарникарите все още нямат данни за броя на хората, които може все още да са в сградите. За 279 души няма данни дали са сред спасените и се водят изчезнали.

Китайският президент Си Цзинпин бе сред първите официални лица, изразили съболезнования на семействата на жертвите и засегнатите от огнената трагедия. Той призова за международни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите. 

Огромният пожар се виждаше от километри.
ЕПА/БГНЕС Огромният пожар се виждаше от километри.
