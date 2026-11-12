5 простреляни при стрелба на миля от Белия дом

Един човек бе убит, а четирима простреляни рано в четвъртък сутринта край Логан Съркъл във Вашингтон, на около една миля северно от Белия дом, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на говорител на столичната полиция. Стрелбата е станала на няколко места, като нападателят все още не е заловен - той се е барикадирал в съседна сграда. Властите все още не са съобщили състоянието на ранените.

Столичната полиция съобщи в социалната мрежа X в 8:23 ч. местно време, че реагира на сигнал на кръстовището на 15-а и улица Пи в северозападната част на града, а по-късно определи случая като стрелба с активен стрелец. Говорителят на полицията Лий Лепи заяви пред „Вашингтон пост“, че все още няма описание на заподозрения. Според двама източници на Си Ен Ен стрелбата е започнала във фитнес зала „Вида“. Общинската съветничка Брук Пинто също потвърди, че има стрелба в и пред залата. В същия блок се намират епископалната църква „Св. Лука“ и жилищни сгради, а зад ъгъла има супермаркет „Хоул Фудс“. Голяма част от блока беше ограден, улиците наоколо бяха затворени, а жителите бяха призовани да избягват района. На място пристигнаха и агенти от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), които помагат на полицията.

Логан Серкъл е историческо жилищно-търговско място в центъра на столицата и един от най-скъпите ѝ квартали. Стрелбата идва на фона на засилено присъствие на сили на реда във Вашингтон. През август 2025 г. президентът Доналд Тръмп наложи пряк федерален контрол над града и изпрати стотици души от Националната гвардия, които са там и днес. През ноември 2025 г. двама гвардейци бяха ранени при стрелба на няколко преки от Белия дом.