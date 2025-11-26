Студентите по математика са сред най-неуверените

Студентите по математика се чувстват най-неуважавани за сметка на тези по религия, които смятат, че са достатъчно уверени и подготвени за реализацията си. Най-висок среден разход за стипендии на студент отделя Софийският университет е направление обществено здраве, а най-малко - Шуменския университет за направление обществени комуникации и информационни науки. Тези и други интересни данни представя рейтинговата система на университетите за 2025 г.

Атмосферата и светоусещане

Любопитни данни излизат от показателя "атмосфера и светоусещане", който дава оценка по скала от 0 до 10 от социологическо проучване сред студенти за атмосферата в тяхната специалност, в т.ч. дали се чувстват уважавани и приети в университета, както и уверени и подготвени за бъдещата си реализация.

На първо място тук е направление религия и теология - с оценка 8.74, следвано от проучване и добив на полезни изкопаеми - 8.71, животновъдство - 8.6, химични технологии - 8.49 и спорт - 8.48. На дъното, с най-ниска увереност и чувство, че са уважавани, са студентите по изобразително изкуство - 6.83 и математика - 6.84, както и тези по ветеринарна медицина - 6.9, информатика - 7.03 и комуникационна и компютърна техника - 7.06.

Под средното ниво на добра атмосфера от 7.72 точки са студентите по икономика, психология, туризъм, медицина, филология, биотхенлогии, а над средното ниво - тези по философия, фармация, право, педагогика, здравни грижи, обществено здраве и др.

Разбивката по университети показва по-различни данни. Според нея най-уважавани се чувстват студентите по теория и управление на образованието от Шуменския университет - 9.3 т., следвани от тези по електроника от Бургаския свободен университет, по електроника от Тракийския университет, по админисрация и управление от Варненския свободен университет и по социолоия от Югозападния университет. Най-неуверени са студентите по информатика в Русенския университет, по театрално изкуство в НАТФИЗ и по социология в Пловдивския университет.

Стипендии

Най-висок е средният разход за стипендии на студент редовно обучение в Софийския университет за направление обществено здраве - 46 хил. лв. На следващите места са все направления в СУ - религия и теология с 22 хил. лв., биологически науки с 20 хил. лв., химически науки - 17 хил. лв., туризъм - 14 хил. лв., филология, история, педагогика и др. Средният разход за стипендии на студент редовно обучение в АУБ е 10 хил. лв. за направление икономика, а около 9.5 хил. лв. - за военно дело във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Най-малко за стипендии се отделя за стипендии за студентите по обществени комуникации в Шуменския университет, по икономика в Международното висше бизнес училище в Ботевград.

Първо поколение студенти

Този показател, получен чрез социологическо изследване сред студенти, показва делът на студентите, посочили, че и двамата им родители имат основно или по-ниско образование. Тук на първо място е направлението политически науки, в което 7,6% от кандидат-висшистите са от семейства с родители с основно или по-ниско образование. Следват проучване и добив на полезни изкопаеми и социални дейности, при които процентите са съответно 5.88 и 5.85, както и химически науки, педагогика и туризъм. Сред направленията, в които изглежда няма нито един студент, чийто двама родители са с ниско образование, са математика, физически науки, биологически науки, материали и материалознание, горско стопанство, животновъдство, спорт и др.