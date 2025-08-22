Българи са шампиони на световната олимпиада по астрономия

Четири медала спечелиха българските ученици от международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOАА), която се проведе в Индия. Отборът ни се завръща с три златни и едно сребърно отличие, както и с една почетна грамота. Това е най-доброто представяне на България в състезанието, съобщи пресцентърът на министерството на образованието и науката (МОН).

В олимпиадата тази година участваха над 280 ученици от 63 държави. Златните медали за България бяха завоювани от Светослав Арабов (IX клас в Математическата гимназия във Варна), Елена Йорданова (XI клас в Математическата гимназия в Русе) и Петър Попов (XI клас в Природо-математическата гимназия в Гоце Делчев). Сребърното отличие спечели Лора Лукманова (XII клас в Софийската математическа гимназия). Почетната грамота е за Атанас Митрев (XI клас в Езиковата гимназия в Кърджали).

Ръководители на отбора бяха Никола Каравасилев и Стефан Иванов от Съюза на астрономите в България.