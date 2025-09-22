Астрономи откриха квази луна на Земята

Астрономи са открили квази луна на Земята, която е била невидима за телескопите в продължение на близо 60 години.

Новооткритият небесен обект, наречен 2025 PN7, е вид астероид, който обикаля около Слънцето, но се придържа близо до нашата планета и затова е наричан квази луна. Както и Земята астероидът прави една обиколка около Слънцето за 1 година.

Квази луните се различават от временните мини луни, които от време на време обикалят около Земята, като например 2024 RT5, която обикаляше планетата в продължение на два месеца през 2024 г. и се предполага, че е древен фрагмент, откъснат от Луната.

Новооткритата 2025 PN7 е една от малкото известни квази луни с орбити близо до нашата планета. Такава е и Камо'оалева, за която също се смята, че е древен лунен фрагмент. Камо'оалева е една от целите на китайската мисия Tianwen-2, която започна през май и има за цел да събере и върне проби от нея през 2027 г.

Обсерваторията Pan-STARRS, разположена на вулкана Халеакала в Хавай, е заснела 2025 PN7 на 29 август. Архивни данни на свой ред са разкрили, че обектът е бил в земна орбита в продължение на десетилетия.

Квази луната обаче е успяла да убегне от вниманието на астрономите дълго време, защото е малка и слаба, твърди Карлос де ла Фуенте Маркос, изследовател във факултета по математически науки в университета Комплутенсе в Мадрид, който публикува на 2 септември статия за 2025 PN7 в списанието на Американското астрономическо дружество Research Notes.

Квази луната е отдалечена на 299 337 км от Земята при най-близкото си преминаване, а иначе орбитата ѝ е средно на 384 400 км.

„Може да бъде видяна от наличните в момента телескопи, когато се приближи до нашата планета, както стана това лято - обяснява Де ла Фуенте Маркос. - Прозорците за видимост са редки и затова е предизвикателен обект.“

Откриването и изучаването на квази луни може да разкрие повече за нашия кът от Вселената, казва още астрономът и добавя: „Слънчевата система е пълна с изненади, така че продължаваме да търсим. За околностите на Земята, наличието на 2025 PN7 предполага, че може да не съществува долна граница за размера на квази сателит.“

Астрономите все още се опитват да определят размера на 2025 PN7. Според Де ла Фуенте Маркос той е около 30 м в диаметър, но е твърде възможно да е и 19 метра. Това я прави най-малката известна квази луна, обикаляла около Земята.

Очаква се тя да остане в сегашната си околоземна орбита още около 60 години, преди гравитационното привличане на слънцето да я издърпа обратно в подковообразна орбита, която може да я прати на около 297 млн. км от нашата планета.