Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове в евро

Чейндж бюрата нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която контролира работата им, публикувана в "Държавен вестник" миналата седмица. Според бранша забраната не е била обсъдена с тях, а за новите правила разбират едва след 13 януари, когато те са обнародвани, съобщи "Нова телевизия".

От министерството на финансите уточняват, че промените се налагат заради това, че от 1 януари 2026 г. официалната валута у нас вече е еврото. До края на януари – периодът в който левът продължава да е в обращение, обменните бюра могат да заменят левове за всички видове валути, но не и за евро. С лев може да се купят американски долари или турски лири например. След 1 февруари и тези сделки вече няма да са възможни в чейндж бюрата. Те въобще няма да могат да приемат левове.

Според финансовото ведомство Законът за въвеждане на еврото вменява задължения на банките и на пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси 6 месеца, но в него не е регламентирано и обменните бюра да правят това. Те ще могат да продължат да работят с валутите, които предлагат и еврото, но не и с лев, тъй като той вече няма да е разплащателно средство. За обменните бюра не важи и фиксираният курс на еврото към останалите валути, който се публикуват от БНБ. Тарифите на чейндж бюрата могат да се отклоняват с 5% от официалните фиксинги.

10.1 млрд. лева или 67% от левовото обращение е изтеглено, съобщиха от БНБ. Тази и следващата събота касите на БНБ ще работят извънредно заради засиления обмен на лева в евро.

До края на януари можем да плащаме в двете валути, а до 30 юни да обменим останалите ни левове в евро безплатно в "Български пощи" и търговските банки.

В БНБ обмяната ще става безплатно и безсрочно.

Темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с прогнозите, като очакванията са до средата на 2026 г. около и над 90% от стойността на българските банкноти, които са били в обращение спрямо началото на 2025 г. да се обмени в евро, а по отношение на българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60%, посочва БНБ.



Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението, посочват още от БНБ.