Кметове изменят плановете на цели градове заради един инвеститор

МРРБ предупреди общините, че не могат да правят единични промени в ОУП по поръчка на заинтересовани лица

Днес, 06:45
Протест в кв. "Обеля" срещу презастрояването, 2020 г. София също се кани да готви нов общ устройствен план.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството е издало изрични указания към общините, с които ги предупреждава, че не могат да изменят общи устройствен планове за единични частни интереси. В указанието си МРРБ изрично предупреждава, че законът за устройство на територията не позволява изменения в плановете да се правят по искане и за сметка на частен инвеститор. При наличие на проблеми следва да се търсят принципни решения вместо да се правят индивидуални изменения, категорични са от МРРБ. 

За изпратеното до кметовете указание съобщи на сайта си Националното сдружение на общините в България. В информацията не се посочва по какъв конкретен повод е изпратено указанието, но от съдържанието на самия документ става ясно, че указанието е издадено заради зачестили случаи на превратно тълкуване на закона. 

Условия за изменение на ОУП

“Условията, при които може да се изменя влязъл в сила Общ устройствен план, са изрично посочени в Закона за устройство на територията”, се казва в писмото на МРРБ. Оттам изтъкват, че хипотезите, при които може да става това, са детайлно разяснени и всеки случай на изменение на общ устройствен план следва да бъде ясно мотивиран спрямо конкретното основание. От МРРБ са категорични, че отделните частни инвеститори имат право да искат изменение на плана, но си остават само заинтересовано лице по процедурата и не може такова изменение да се изготвя за тяхна сметка. 

Права на частните инвеститори

“В закона не е регламентирана възможност разрешение за изработване на изменение на Общ устройствен план да се даде по искане и за сметка на заинтересовани лица, каквато възможност има при изработване на ПУП. Възложител на ОУП или негово изменение може да бъде само общината, респективно министърът на регионалното развитие и благоустройството в предвидените от закона случаи”, категорични са от МРРБ. Оттам изтъкват и че възлагането на изменения заради един единствен проект противоречи на духа на закона. 

“Предвид същността на общите устройствени планове като основен документ, предназначен да урежда устройствените въпроси с цел постигане на устойчиво развитие на територията на общината, процедурата по изменение на ОУП не би следвало да се провежда за отделна частна инициатива, а за групирани по общ признак случаи, свързани с конкретна необходимост при спазването на балансиран подход за развитие на всички видове територии, обхванати от ОУП”, пише в указанието на МРРБ.

Общини без действащ общ устройствен план 

От МРРБ дават разяснения и за последните изменения в ЗУТ, с които бе позволено населените места да нямат общ устройствен план най-късно до 2028-а година. Дотогава в общините без приети и влезли в сила устройствени планове е позволено да се изготвят подробни устройствени планове. В особени случаи, в които общините нямат план, защото се изготвя нов такъв или изменение на действащия, тези текстове следва да се прилагат с ограничения. За да се допусне приемане на нов или изменение на действащ ПУП в тези случаи се изисква проектът на нов общ устройствен план или изменението му вече да е гледан на експертен съвет и изготвения ПУП да отговаря на предвижданията му. 
 

