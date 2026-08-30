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Софиянци имат само ден да оспорят надути сметки за парно

След 31 август искове за връщане на надвзети суми могат да се подават само в съда

Днес, 11:36

31 август (понеделник) е последният ден, в който можете да оспорите раздута изравнителна сметка от "Топлофикация - София", подсети бившият омбудсман Мая Манолова, председател на платформата "Изправи се.БГ". 

"Възражението следва да бъде връчено на "Топлофикация" и вашия топлинен счетоводител. "Ако до този момент не сте получили фактура с изравнителната си сметка, проверете сайта на предприятието или отидете на място на ул. "Ястребец" 23", съветва Манолова. 

Оспорването може да се направи и след 31 август, но тогава трябва да бъде отнесено в съда, а това коства и време, и пари. - значава по-дълъ.  може да се възрази срещу тази сметка. "Съдебните спорове с "Топлофикация" са трудни и могат да натоварят потребителите с допълнителни разходи и затова възражението преди 31 август е най-достъпният начин гражданите да оспорят начислените им суми", коментира бившият омбудсман в ефира на "Евронюз България".

Междувременно една трета от кварталите в София са без топла вода - някои за пореден път. Цяло лято в столицата топлоснабдяването спира - ту заради аварии и извънредни ремонти, ту заради "профилактика".

 

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Ключови думи:

изравнителни сметки

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