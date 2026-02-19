Шефът на АЕЦ "Козлодуй" омаловажи честите аварии на 6-ти блок

Изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев омаловажи честите аварии в 6-ти блок на централата. По думите му те нямали нищо общо с ядрената безопасност, нито носели някакви загуби заради това, че блокът вече няколко пъти спира работа от есента на 2025 г.

Шефът на АЕЦ "Козлодуй" бе поканен днес на изслушване в Народното събрание по искане на "Възраждане". Депутатите очакваха да разберат защо след плановия ремонт на 6-ти блок през ноември 2025 г. той още три пъти е спиран заради аварии - два пъти през декември и веднъж през февруари, като в момента блокът все още не работи и не се знае кога поредната авария ще бъде отстранена.

Както вече е известно, причината за извънредното спиране на 6-ти блок е една и съща - скъсване на предпазна мембрана на сепаратор паропрегревател в една от турбините. Енергийни експерти и депутати от "Да, България" и "Възраждане" алармираха, че в нарушение на нормативните изисквания за ядрените централи се правят промени в проектното оборудване и се използват несертифицирани компоненти. Именно използването на неоригинални части е довело до авариите само за три месеца. "Подобни ситуации създават риск енергийната и националната сигурност на страна и загуби на десетки милиони евро", посочи Йордан Тодоров от "Възраждане". От партията на Костадинов дори поискаха оставката на Иван Андреев, който преди две години беше шеф на БЕХ.

Въпросните мембрани се сменят на четири години, като доставките са се правили от руски производители. През есента на 2024 г. ръководството на централата е поискало от правителството да предостави дерогация за нова доставка след наложените международни санкции на Русия. Незнайно защо тази дерогация е дадена чак през май 2025 г. Избраният с обществена поръчка месеци преди това доставчик, е посочил вече цената е по-висока с 14%, както и транспортните разходи, а срокът на доставката се удължава до началото на 2026 г.

По думите на Андреев това била причината да бъде развален договора с избраната фирма за доставка на оригинални части. Затова поръчката е дадена на българската "Атоменергоремонт". "Няма нормативно изискване за съгласуване със завода производител на оригиналните части, защото те нямат отношение към ядрената безопасност", заяви Андреев. Той твърди, че и друг път централата е зареждала резервни части, изработени от "Атоменергоремонт".

Депутатите изслушаха и шефа на Агенцията за ядрено регулиране, която контролира безопасното експлоатиране на АЕЦ "Козлодуй". "АЯР издава разрешения само за изменения, свързани с ядрените съоръжения. За промени на конструкции, които нямат отношение към ядрената безопасност, не се изисква уведомление на АЯР. В случая с мембраните имаме 4-ти клас по безопасност, т.е. няма опасност за ядрена авария", обясни Цанко Бачийски, председател на АЯР. Освен това той увери, че авариралият паропрегревател имал три независими защити и нямало опасност от поражения в този участък.

Заради смяната на властта днес в пленарна зала не можа да присъства доскорошният министър на енергетиката Жечо Станков, за да обясни, защото правителството е бавило толкова дълго издаването на дерогация за доставка на оригиналните части за авариралия паропрегревател в 6-ти блок.

Шефът на АЕЦ "Козлодуй" посочи, че тези дни отново са поискали Министерството на енергетиката да задвижи поредна процедура за получаване на дерогация. До тогава ще продължат изпитвания на изработена от "Атоменергоремонт" мембрана от стомана, която е пълен аналог на оригиналната. Андреев посочи, че производител на тази стомана е българска фирма, а не китайска, каквито опасения изказа енергийният експерт Георги Касчиев. "Направили сме запитвания и в Украйна и Германия", каза Андреев.

Той отрече АЕЦ "Козлодуй да търпи огромни загуби от няколкото спирания на 6-ти блок от есента насам, точно по време на отоплителния сезон и нарастналото потребление. "Реално това не се отразява на финансовото ни състояние, защото Министерски съвет ни е поставил таван на приходите от 120 лв. за мегаватчас и всичко над тази цена влизат във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", каза Андреев.

"Дано новият материал за мембраните, който изпитвате в момента, се окаже успешен и стигнете до дългосрочно решение на този проблем, защото в противен случай електроенергийната система е в сериозен риск. Заради неработещия блок АЕЦ "Козлодуй" не произвежда достатъчно евтина ел.-енергия и цените на енерийната борса растат за небитовите потребители", посочи Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната". Според него атомната централа е обект на "немарлива експлоатация", подобно на ПАВЕЦ "Чаира", която излезе от строя преди няколко години.

Други депутати видяха в това "престъпна небрежност" и "нечисти интереси". Йордан Тодоров от "Възраждане" смята, че проблемите с функционирането на атомната централа са създадени целенасочено, за да се освободи пазар за фотоволтаиците. Красимир Манов от МЕЧ обяви от трибуната, че "Атоменергоремонт" е свързана с Христо Ковачки.

Шефът на АЕЦ "Козлодуй"