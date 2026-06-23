Прокуратурата образува производство срещу “Автомагистрали”

Прокуратурата е образувала досъдебно производство за безстопанственост срещу държавното дружество “Автомагистрали”. Дружеството ще бъде разследвано за злоупотреба с бюджета на България при плащане за автомагистрала “Хемус” и извършени длъжностни престъпления. Ще бъдат проверявани и договорите за свлачища, а паралелно с това започват проверки и в АПИ. Агенцията ще трябва да отговаря за договорите за пътно поддържане, които тихомълком бяха анексирани за стотици милиони без ресурс, и за мегапоръчката за мантинели.

“До момента по делото са разпитани десетки свидетели и са приложени огромен обем документи относно договори с „Автомагистрали“ ЕАД за укрепване на свлачища. Назначена и изготвена е комплексна инженерно-геоложка и конструктивно-техническа експертиза, отнасяща се до 84 обекта – свлачища, по която до момента има заключение за 11 от 84-те обекта. Изготвена е и техническа експертиза относно обявена и проведена обществена поръчка чрез пряко договаряне за доставка на светлинни знаци. Също така е изготвена оценъчна и лесовъдна експертиза относно договор за цялостно озеленяване на автомагистрала „Хемус“”, съобщават от прокуратурата.

Предметът на разследването е бил разширен и с материали относно закупени и монтирани през 2019 г. електронни светлинни табели със сменяеми съобщения без съответните сертификати. В обхвата на разследването е и обществена поръчка за доставка на ремаркета, на които да бъдат монтирани доставените електронни светлинни табели със сменяеми съобщения.

В АПИ проверяват анекси за стотици милиони

Проверките в АПИ започват след постъпил сигнал от страна на служебния министър. Не се уточнява естеството на сигнала, но още в началото на мандата на кабинета Гюров стана ясно, че АПИ е сключвала анекси за стотици милиони левове на действащите договори за пътно поддържане буквално в последната минута преди встъпването в длъжност. “Сега” публикува серия от информации по темата. Нарушения ще се търсят и в придвижения също в последния момент мегатърг за мантинели. АПИ избра изпълнители в търга с прогнозна стойност близо 1 млрд. лв. отново в последния момент.

Междувременно регионалният министър Иван Шишков обяви, че само по линия на спряната от кабинета “Радев” методика за индексация на строителните договори е осуетена кражба на 632 млн. евро. Както “Сега” писа, едно от първите действия на МРРБ бе да спре подготвяно индексиране на авансови плащания по договори с инфлацията с аргумента, че тези плащания не би следвало въобще да се индексират. Идеята е, че авансите се плащат веднага след сключването на договори и не би следвало да подлежат на индексиране. С този аргумент правителството подготви изменение на методиката, като същевременно спря искани аванси по стари договори. “Подготвяло се е индексиране на вече дадени огромни аванси още от 2018–2019 г. за лотове, по които няма реално изпълнени строително-монтажни работи, няма одобрени проекти, а в някои случаи като Лот 7 и Лот 8 на магистрала „Хемус“ липсва определено трасе”, обясни днес Шишков. В списъка с подготвени аванси за индексиране са или и скоростният път Видин - Ботевград, също възложен с инхаус договор на “Автомагистрали”, както и свлачищата.