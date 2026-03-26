Бившият шеф на АПИ се изкара чист като сълза

Бившият шеф на АПИ инж. Йордан Вълчев отказа да признае какъвто и да е било проблем със сключените в последния момент анекси за стотици милиони по договорите за пътно поддържане. Според Вълчев АПИ не е извършила нищо нередно и не можела да се съобразява с това кога има избори и кога не. Публикуването на анексите буквално в последния момент, ден преди идването на новото правителство, Вълчев обясни с края на зимния сезон.

Бившият шеф на АПИ се появи в ефира на "Нова тв", след като вчера служебният министър Николай Найденов изнесе данни за поети огромни задължения в АПИ, както и натрупани стари такива. Найденов обяви, че при общ ресурс по договорите за пътно поддържане в размер на 2.262 млрд. евро за 4 години вече са възложени и изразходвани почти 100%, само за година и половина. Найденов обяви, че има проблеми и с процедурата за изграждане на ограничителни системи по пътищата, която бе придвижена с отваряне на ценови оферти също в последния момент преди смяната на властта.

Бившият шеф на АПИ отрече ресурсът по договорите за пътно поддържане да е изхарчен. Тези дейности са възложени, но не са извършени, не са платени, коментира Вълчев. Той се опита да отмести назад във времето цялата история, като изтъкна, че процедурите били готвени 2022-2023 г., а реално са започнали да се възлагат дейности 2024 и 2025 г. Вълчев изтъкна, че е известен факт, че парите не стигат.

Той не вижда нищо лошо и във факта, че АПИ тихомълком и в последния момент анексира тези договори с допълнителен ресурс до максимално позволените 50% над стойността в ЗОП. Както “Сега” писа, на 10 февруари са подписани анекси на всички договори за пътно поддържане, като публикуването им в профила на купувача стана едва в края на 18 февруари, ден преди встъпването в длъжност на новото служебно правителство. Договорите са анексирани, въпреки липсата на допълнително осигурен ресурс, което е изрично изискване на самите договори, като с това АПИ е поела огромни неподсигурени задължения, при това при липсващ редовен бюджет. Удължителният бюджет ограничава възможностите за поемане на разходи.

Бившият шеф на АПИ Вълчев обаче твърди, че извънредно допуснатите с анекси разходи за 1 млрд. лв. са планирани.

“Съвсем нормално е в началото на строителния сезон да се възлагат допълнителни работи, които са по договор. Не може лятото да възлагаме, когато трябва да си почиват туристи”, коментира Вълчев. Той призна, че се възлагат допълнителни дейности над първоначално предвидените. Това обаче е заложено в самите договори. При текущото поддържане няма предварително и изчерпателно задание, като дейностите се възлагат ежемесечно, с възможност за възлагане на допълнителни и извънредни работи. Фирмите предлагат единични цени и няма точна количествено-стойностна сметка. Това е и една от причините тези договори да са много трудни за контрол. Според Вълчев е по-добре съществуващите договори да се анексират с позволените 50%, отколкото да се възлагат нови, защото процедурите се правели трудно и се обжалвали.

Продължава да е тайна дали предприетите от АПИ действия в последния момент са се случили със знанието на бившия регионален министър Иван Иванов. Дни по-рано той е подписал заповед да не се индексират договори и да се ограничи подписването на документи без негово знание.