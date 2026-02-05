При този темп на растеж ще стигнем богатите страни след 28 години

Икономическият обзор на ОИСР за България бе представен от генералния секретар на ОИСР Матиас Корман в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков.

Доходите в България продължават да се доближават до тези в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, макар и с по-бавни темпове от други държави в региона. Нарастването на производителността на труда обаче изостава. Средният доход на глава от населението в България вече е 60% от средното ниво за ОИСР.

Това се казва в най-новия Икономически обзор на ОИСР за България, който днес бе представен от генералния секретар на ОИСР Матиас Корман в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков.

"Членството на България в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа от всяко едно правителство от 2018 г. насам", подчерта премиерът Желязков.

ОИСР е организацията, която обединява 38 най-развити страни в целия свят. България заяви намерението си да стане член на организацията през 2018 г. и оттогава следва пътна карта за присъединяване с покриване на показатели в 27 тематични групи.

"Напредъкът на България в покриването на критериите за членство в ОИСР е много добър въпреки честите промени на правителствата през последните 4 години. Ценим високо продуктивния ангажимент на правителството през последните 12 месеца. Надяваме се да доведем процеса на присъединяване до успешен край до края на 2026 година“, отбеляза Корман.

В икономическия доклад за България се посочват и редица критики и препоръки за насърчаване на инвестициите, икономическия растеж и заетостта.

"Икономическият растеж трябва постепенно да се пребалансира от потребление към инвестиции", съветват от ОИСР.

Организацията предупреждава, че моделът на растеж, базиран на потребление, подхранван от нарастващите заплати и ниските лихвени проценти, без да е обезпечен от ръст на производителността, е неустойчив. Според оценката на ОИСР при икономически растеж от 3% за 2025 г., той ще се забави до 2,6% през настоящата година и до 2,4% през следващата. При такива темпове ще са необходими 28 години, за да достигне България средните доходите в ОИСР.

България разполага с достатъчно възможности да повиши потенциалния си темп на растеж чрез структурни реформи, които увеличават инвестициите, повишават квалификацията, участието на пазара на труда и производителността, се казва в доклада.

Друга препоръка е свиването на бюджетните дефицити в следващите години и в дългосрочен план, въпреки ниските нива на държавния дълг спрямо БВП.

Отбелязва се, че търговията е забавена, със спад на износа и по-нисък растеж на вноса спрямо нивата преди ковид-пандемията. Това се дължи на загуба на конкурентоспособност заради по-високите цени на енергията и на разходите за труд за българските компании. Слабите инвестиции допълнително ограничават перспективите за растеж.

В доклада се отбелязва, че населението в България застарява бързо, а външната миграция намалява предлагането на работна сила, въпреки че нетната миграция е станала положителна през последните години.

Според прогнозите на ОИСР инфлацията ще се забави до 2,7% през настоящата година и допълнително до 2,4% през 2027 г. Съществува обаче риск от повишение на инфлация на фона на ръст на заплатите.

Бързо застаряващото население на България допринася за един от най-големите дефицити на пенсионната система в ЕС. Организацията припомня, че недостигът в пенсионния фонд се покрива чрез данъчни приходи, налагайки значителна фискална тежест. Затова са необходими реформи в пенсионната система като развитието на частните пенсионни стълбове и увеличаване на възрастта за пенсиониране. Необходимо и повишаване на данъчната тежест върху имотите, тъй като най-големия сектор, привличащ инвестиции, са именно недвижимите имоти. Необходими са и по-строги мерки срещу сивата икономика като задължително плащане на заплати по банков път.

От ОИСР съветват и за намаляване на административната тежест за бизнеса, преглед на съществуващите лицензионни и разрешителни режими, както и улесняване на навлизането на нови фирми на пазара.