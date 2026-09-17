Правителството изненада бизнеса с поредна наредба за контрол на цените

Държавата иска да регулира не само цените на основни хранителни продукти, но и на всички видове стоки и услуги.

Нови правила срещу поскъпването на стоките и услугите пише Министерството на икономиката. Освен методика за определяне на справедливи стойности на основни хранителни стоки, министерството е подготвило и проект на методика за преценка дали всяко едно повишение на цените на стоки и услуги на пазара е икономически обосновано.

Изискването за такава методика, по която да работят проверяващите органи - НАП и КЗП, бе въведено с последните промени в Закона за защита на потребителите, с които забраната за увеличение на цените без икономическа обоснованост бе удължена с още една година, а глобите - двойно завишени.

Забраната бе въведена в средата на 2025 г. покрай предстоящото въвеждане на еврото и трябваше да действа до началото на август на тази година. Новата власт - "Прогресивна България", обаче реши, че моментът не е подходящ да се премахне ограничението, защото, според тях, много търговци само това чакали - да вдигнат цените от август.

Проектът на новата методика е публикуван за обществено обсъждане и трупа силно негативни становища от засегнатите търговци.

"Предложените правила представляват едностранно, еднопосочно, властово налагане на разбирането на държавна институция относно това кое е добро за потребителите и за пазара", алармират от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), в която членуват големи вериги като Mr. Bricolage, Sport Depot, Aiko, Mömax, Praktis, Masterhaus, книжарници Хеликон и др.

Те са притеснени, че ако до момента регулаторите не успяват да предотвратят и ефективно да санкционират недобросъвестно възползване от някои търговци от въвеждането на еврото, то има риск да бъдат наказани с допълнителна административна тежест добросъвестните търговци.

В методиката са описани редица формули, по които контролните органи ще изчисляват дали повишената цена от даден търговец изцяло е икономически обоснована или има някаква част от увеличението, която не може да бъде обяснена.

"В тези формули е включено единствено влиянието на преките разходи за конкретния търговец и изобщо не се отчитат ключови за пазарната икономика фактори като търсене, предлагане, наличие или недостиг на съответната стока или услуга и взаимодействието между тях", коментира адв. Галин Попов. "Така на практика държавата съществено ограничава свободата на търговците да провеждат самостоятелна стопанска политика, да определят сами ценовата си стратегия, възползвайки се от актуалните пазарни условия", допълва той.

Подобно мнение изразяват и от Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което членуват търговските вериги. "Методиката не отчита пълната икономика на ценообразуването. При търговията на дребно цените се формират под въздействието на множество взаимосвързани фактори – не само преки разходи, но и търсене, конкурентна среда, промени в обемите, сезонност, продуктов микс, използване на капацитета и управление на рентабилността на ниво категория или портфейл. Държавата на практика ограничава възможността на търговците да поддържат установената си рентабилност", посочват от СМТ.

Новите правила за това що е то икономически обосновано вдигане на цените ще доведат до абсурдна ситуация - търговци и производители да бъдат ограничавани да свалят цените на стоките и услугите си. От АТНС посочват, че в практиката е напълно обичайно да се прилагат временно по-ниски цени с цел привличане на клиенти, налагане на нов продукт, изграждане на клиентска лоялност. С новите правила ако търговец намали цената, за да привлече клиенти, съществува риск това да бъде тълкувано срещу него, когато цената се върне към предишното си ниво. В стремежа си да защити потребителите, регулаторът рискува да ги лиши от намаления.

"Недопустимо е с наредба, дори не със закон, държавата да регулира целия пазар. Това е връщане 110 години назад", казва още адв. Попов.

С новата методика държавата стоварва поредна административна тежест върху бизнеса.

Изисква се всяко повишение на даден разход да се разпределя върху всички стоки или услуги, които предлага търговецът, ако той иска да го отрази по някакъв начин в цените. "Ако един търговец има хиляди артикули и реши да вдигне заплатата на хигиенистката, ще бъде задължен да екстраполира този допълнителен разход върху всички хиляди артикули. Това е убийствена административна хамалогия", посочват търговците. Нещо повече - проверяващите може да не приемат обосновката на търговеца, защото повечето текстове в методиката звучат абстрактно и неясно.

От Асоциацията на търговците на нехранителни стоки и от Сдружението за модерна търговия настояват държавата да се откаже от подобен административен контрол на цените, като преработи методиката си за икономически обоснованото вдигане на цените и да заложи единствено ясни и обективни критерии, изключващи чиновнически произвол.

Търговците настояват ако държавата все пак реши да определя ценовата политика на свободните стопански субекти, да го направи със закон, а не с наредба.