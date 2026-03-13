НС гласува създаване на фонд за помощи заради скъпите горива

До една седмица служебният кабинет да представи програма за подпомагане, наредиха депутатите

Днес, 17:05
Новият фонд се предвижда да се пълни не само от разликата между средните цена на моторните горива и втечнения природен газ (LNG) в месеца преди военните действия и текущия месец, но и с вноски от държавната ББР.
Народното събрание гласува решение, с което възлага на служебното правителство да предприеме "мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и природния газ". Сред тях са създаване на фонд към Министерството на финансите с вноски от нарасналите приходи от ДДС от поскъпналите горива. Средствата от фонда ще се използват за компенсации на уязвими групи от населението, земеделски производители, транспортни фирми, училища, детски градини, болници и др.

Мерките бяха внесени в Народното събрание от ДПС-Ново начало, като единствено "Възраждане" не ги подкрепи, а ПП-ДБ гласуваха "въздържали се".

До една седмица служебният кабинет трябва да изработи програма за подпомагане и да поиска нотификация от Брюксел за помощите.

В четвъртък служебният кабинет обяви, че също готви мерки за подпомагане на граждани и фирми, които изпитват затруднение от нарасналите цени на горивата.

"Възможностите на служебния кабинет са ограничени. Ще бъде грешка да го оставим без редовен бюджет да изработи антикризисни мерки. Трябва да се има предвид, че два месеца няма да има Народно събрание, а после още два месеца - без бюджет", обяви Йордан Цонев.

Според ДПС-НН войната в Иран, не се очертава да приключи скоро и ще задълбочи кризата за световната икономика. "Изправени сме пред три сценария. Първият - базовият, е решаване на конфликта за 1-2 месеца, който вече е зад гърба ни. Вторият е напрегнат, но все още управляем - вече сме в него. При него петролът е на цени 105-110 долара за барел, което ще окаже траен инфлационен натиск. Третият сценарий - най-тежкият, е скок на петрола до 130, дори 150 долара за барел, което ще доведе не само до висока инфлация, но и до стагфлация. МВФ вече предупреди за реален риск от стагфлация", каза Цонев.

Затова според ДПС държавата трябва да реагира с бързи антикризисни мерки, които да са насочени към транспортния сектор и градския транспорт на база на потребеното количество гориво за съответния месец, а също и държавни гаранции за разсрочване на лизингови вноски до края на годината. Болници, училища и детски градини трябва да бъдат подпомогнати за нарасналите им енергийни разходи, както и земеделските стопани. 

По какъв начин - това трябва да реши служебният кабинет. Както и какви компенсации да даде на хора с доходи под прага на бедност. Според гласуваното в НС решение служебният кабинет има една седмица срок да изработи мерките и да поиска нотификация от Европейската комисия за тяхното прилагане.

От ПП-ДБ отбелязаха, че вече има междуведомствена група към служебния кабинет, която разработва подобни мерки, и е било редно да се направят общи консултации. 

ГЕРБ опонираха, че кабинетът на Гюров много се бави и трябва да бъде подбутнат.

"Възраждане" единствено се противопоставиха на подобни антикризисни мерки. Според Цончо Ганев грижата е само за няколко крупни транспортни фирми на Борисов и Пеевски да получат компенсации, както и за няколко свързани с тях земеделски производители, докато гражданите няма да получат нищо. "Единственото работещо решение в тази криза е да се вдигнат санкциите върху Русия и да възобновим вноса на евтини енергийни ресурски. САЩ вече предприемат подобно действие", отбеляза Ганев.

Към момента няма никакви дори приблизителни разчети какви компенсации може да предвиди служебното правителство. Новият фонд, който трябва да се създаде към МФ, се предвижда да се пълни от няколко източника. На първо място от разликата между средните цена на моторните горива и втечнения природен газ (LNG) за месеца, предхождащ началото на военните действия, съпоставена с текущите цени за съответния период. Наред с това обаче в решението е записано, че вноски може да постъпват и от държавната Българска банка за развитие и други източници, без да се уточнява какви.

