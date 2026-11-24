Акцизът за автомобилите с мощност над 250 киловата, който ще бъде въведен от 1 януари 2027 г., ще бъде по-нисък, ако те са купени на старо.

Целта е да се отчете намалената пазарна стойност на употребяваните автомобили, посочиха от "Прогресивна България", които са вносители на новата разпоредба при второто четене на акцизния закон във вторник в бюджетната комисия на парламента.

В приетите на първо четене законови промени не се предвиждаше разграничаване на размера на акциза според това дали автомобилите са нови или употребявани. Новият налог бе диференциран на четири различни ставки само според мощността на двигателя, по ЕО сертификата за съответствие или друг официален документ.

- За автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро;

- За автомобили с мощност на двигателя от 301 kW до 350 kW - 1500 евро;

- За автомобили с мощност на двигателя от 351 kW до 500 kW - 3000 евро;

- За автомобили с мощност на двигателя над 500 kW - 6000 евро.

След промените при второто четене тези ставки ще останат да действат само за новите мощни автомобили. Размерът на специфичния налог за употребявани коли ще се определя, като се отчита остатъчната му данъчна стойност чрез прилагането на коефициент по специална формула, разписана в закона. В нея ще се взима предвид текущата пазарна цена (определена в договора за покупко-продажба, в митническата декларация или фактурата за покупка) спрямо първоначалната пазарна стойност, посочена във фактурата за покупка, договор за покупко-продажба, в оценка на независим сертифициран оценител или в други официални документи.

От опозицията изразиха притеснение за трудното администриране на новия налог и проблеми с доказване на мощността на двигателите.

Друга важна промяна между двете четения на закона е свързана с облагането на регистрирани преди 1 януари 2027 г. автомобили с мощност над 250 киловата. За тях ще се дължи акциз, ако собствениците им решат да ги продадат след 1 януари. При последващи продажби акциз вече няма да бъде дължим.

Според разчетите на правителството от новия налог се очакват близо 21 млн. евро допълнителни приходи в бюджета. Не е ясно как ще се отрази на разчета намаленият акциза за употребяваните коли.