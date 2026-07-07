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Митото от 3 евро създаде объркване при онлайн пазаруването

Някои платформи не посочват дали таксуват потребителите, други слагат мито за всяка бройка от един и същ вид стока

Днес, 11:35
Pixabay

Новата митническа такса от 3 евро при онлайн пазаруване на евтини стоки от страни извън Европейския съюз създава объркване сред потребителите. Купувачи алармират, че различни платформи начисляват митото по различен начин, а много често те изобщо не виждат каква допълнителна сума е наложена в крайната цена, съобщи Нова тв.

Митническата такса бе въведена от Еврокомисията от 1 юли за малки пратки със стоки от трети страни на стойност под 150 евро, в опит да се регулира най-вече евтиния китайски внос чрез платформи като Temu, Shein и AliExpress, от който европейските производители и търговци недоволстват. С въпросното фиксирано мито от 3 евро трябва да се облага всеки вид стока в една пратка, ако има различна позиция в Комбинираната номенклатура на ЕС.

Потребители обаче се оплакват, че платформи таксуват с по 3 евро всяка една стока независимо, че е от един и същи вид. Например, експеримент на Нова тв показва, че за три рокли са начислени 10.80 евро допълнително. 

"Това най-вероятно се дължи на техническа грешка при платформата, а не на правилно прилагане на новите изисквания. Новото мито не трябва да се начислява за всяка отделна бройка от един и същи продукт, а за всеки различен вид артикул в пратката", коментира Жанет Найденова, изп. директор на Българската е-комерс асоциация.

Тя посочи, че част от международните платформи вече са адаптирали системите си към новия режим, но други все още работят по техническото му въвеждане. Затова се очаква преходен период, в който потребителите може да виждат различно изчисляване на сумите при различни сайтове.

"Важното за потребителите е, че не би трябвало те да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. Сумата трябва да бъде платена от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне. Това обаче не означава, че таксата няма да се отрази върху крайната цена. Очаква се платформите да включат митническата такса в общата стойност на поръчката или да я покажат отделно при плащане", каза Найденова.

Именно тук идва и част от объркването - потребителите невинаги виждат ясно дали таксата е начислена, за какво точно е начислена и дали е изчислена правилно.

"За потребителите най-практичният съвет е да следят крайната цена преди потвърждаване на поръчката и да проверяват дали начислената такса съответства на съдържанието на пратката. Ако има няколко еднакви артикула, сумата не би трябвало да се умножава по броя им. Ако обаче продуктите са от различен вид, таксата може да се натрупа. Ако в пратката има различни категории стоки - например обувки, козметика, бански и плажна кърпа - тогава за всеки отделен вид артикул може да бъде начислена отделна такса от 3 евро", посочи Найденова.

В една от популярните платформи за онлайн търговия Temu, например, изрично посочват, че начислената такса за внос от 3 евро за поръчки, изпратени от страни извън ЕС на стойност 150 евро или по-малко, ще бъде показана отделно и потребителите ще бъдат таксувани при плащане. Temu подчертава, че начислява такси за внос от 3 евро за всеки отделен артикул в поръчката, плюс приложимия ДДС, като едни и същи артикули ще бъдат таксувани само веднъж.

Въпреки това от платформата обръщат внимание и на друго: "Моля, имайте предвид, че освен ако не е посочено друго, таксите, свързани с вноса, няма да бъдат включени в сумата, използвана за определяне дали са изпълнени условията за получаване на промоционални предимства. Тези промоционални предимства включват връщане на кредити, връщане на пари в брой, пакети с купони, купони, подаръци: цена на артикул от 0 евро, карта за отстъпка Temu и други промоционални дейности, които са налични в момента или ще бъдат стартирани".

 

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Ключови думи:

онлайн търговия, мито, Temu

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