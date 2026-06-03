Правителството предлага лесен отказ от онлайн договори

Потребителите ще могат да се отказват много по-лесно от сключени онлайн договори, като в такива случаи правата им ще бъдат по-добре защитени. Нивото на защита се увеличава много сериозно при онлайн договори за финансови услуги, където правото на отказ при некоректно предоставена информация се увеличава от 14 дни на 1 година и 14 дни.

Това предвиждат серия от промени в Закона за защита на потребителите, одобрени днес от правителството. Проектът за изменение на закона въвежда текстове на европейски директиви.

Според новите текстове при договорите, сключени през уебсайт или приложение, търговецът ще бъде задължен да предложи функция за отказ от договора. Това не може да е имейл или телефон, а специално обозначена с израз “откажете се от договора си тук” функция, която да е видима през целия период, в който е допустимо отказването от договора.

Функционалността следва да позволява на потребителя да посочи името си, договора и място, на което да получи потвърждение за получения отказ. Ще се зачита моментът на онлайн подаването на отказ, а не последващ момент на обработка или потвърждение за него. Изискването ще важи за уебсайтове на търговци, за търговски мобилни приложения, за онлайн платформи или пазари; за модули, интегрирани в социални мрежи или други цифрови пространства, позволяващи сключване на договори от разстояние.

Правото на отказ от договора ще е много силно защитено при договори за финансови услуги, сключени от разстояние. Потребителите ще имат право да откажат такива договори в 14-дневен срок без неустойка и 30-дневен - за животозастрахован и доброволно пенсионно осигуряване. Ако търговецът обаче не е уведомил потребителя по всички пунктове, по които е длъжен да предостави информация, правото на отказ ще бъде удължено на 1 година и 14 дни. Същият срок - 1 година и 14 дни, ще важи, ако търговецът е пропуснал да уведоми потребителя за правото му да се откаже. Ще бъде изрично забранено търговците да правят процедурата за прекратяване на абонамент за услуга по-сложна от процедурата за регистрация. С проекта се въвеждат и завишени изисквания за предоставяне на информация за трайността на стоките, възможностите за ремонт и поддръжка, както и за софтуерни актуализации.