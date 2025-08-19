КЗП: НСИ саботира Закона за въвеждане на еврото

Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели, казват от НСИ.

Комисията за защита на потребителите почти обвини НСИ в саботаж на въвеждането на еврото, след като обяви в своя позиция, че институтът не дава одобрение на списъка от стоки, чиито цени да се публикуват всеки ден.

Промените в Закона за въвеждане на еврото, влезли в сила на 8 август, задължават КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, на който да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница, определени от комисията. Освен това търговците с годишни обороти над 10 млн. лв. трябва да публикуват ежедневно до 7:00 часа на своите интернет страници ценови листи на стоките, определени от КЗП.

Засега обаче търговците не може да изпълнят закона, защото КЗП не им е предоставила списъка със стоките от т. нар. "голяма потребителска кошница", включваща основни хранителни и нехранителни продукти, напитки и лекарства,. Не е стартиран и въпросния портал kolkostruva.bg.

КЗП още не казва на кои стоки ще се публикуват цените всеки ден Комисията за защита на потребителите (КЗП) все още не е изработила списъка с продуктите, за които вече е в сила законово изискване търговците всеки ден в следващите 12 месеца да посочват цените им.

От КЗП обясняват, че порталът, в който ще бъде публикувана информация за цените вече е готов, като за създаването е помогнало "Информационно обслужване". КЗП е разработила и подробни указания за търговците, в които е разписано каква информация за цените и в каква форма следва да предоставят на КЗП за публикуване в ценовия портал.

"Доколкото списъкът съдържа стоки, които се наблюдават от НСИ, одобрението му от националната статистика е ключово условие за стартирането на портала. Към настоящия момент обаче НСИ е изразил своето категорично писмено неодобрение, поради което указанието не може да бъде предоставено на търговците, а това е пречка и порталът, създаден съвместно от КЗП и "Информационно обслужване" АД да започне работа. След поредната му редакция от КЗП, списъкът чака одобрението на НСИ", посочват от КЗП в позиция до БТА.

От комисията припомнят, че първоначално според Националния план за въвеждане на еврото НСИ бе предвиден като основен изпълнител на мониторинга на цените, тъй като тя институцията, която по закон отговаря за събирането, обработката и разпространението на информацията за индексите на потребителските цени. "Въпреки наличието на експертиза и инструментариум за наблюдение на цените, председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов нееднократно е подчертавал, че институтът няма правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни, крайни продажни цени на стоки. Причината са посочени от него - ограничения в европейското законодателство, които не му позволяват да администрира такъв портал", допълват от КЗП.

Отказът на НСИ да създаде и поддържа публично достъпен интернет ценови портал е наложил променя в първоначалния замисъл, като на КЗП е възложена отговорността за изграждането и поддържането на портала на КЗП.

Преди месец шефът на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов също се оплака от НСИ. "КЗК поиска информация за търговските вериги от НСИ. Получихме отказ да ни предоставят информация, която е мотивирана законово, но е типичен пример как две държавни институции не могат да комуникират и къде се получава засечката. С Комисията за защита на потребителите и с НАП имаме чудесна комуникация и работа и то се вижда".

Тогава от НСИ обясниха, че не може да предоставят данни за цените на търговците, които те подават редовно за статистически цели, защото има забрана от Закона за статистиката. В него се казва: "Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт".