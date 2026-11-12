Кабинетът се стресна и обеща €2 млрд. помощи за скъпите ток и газ

Правителството подготвя пакет от мерки за общо 2 млрд. евро в подкрепа на фирмите и домакинствата заради скъпата енергия. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев след срещи с представители на индустрията, работодателските организации и синдикатите.

"Според Международната агенция по енергетика това е най-сериозната криза в историята на енергетиката. Цените са безпрецедентни - такива са и мерките на правителството", посочи Пулев. Ето какви са намеренията на кабинета:

- Цените на тока и топлинната енергия няма да се променят до края на отоплителния сезон.

- За първи път се предвиждат компенсации и за потребителите на природен газ. Домакинствата, които се отопляват на газ, ще бъдат подпомогнати през зимните месеци - от ноември до март. За целта ще са необходими около 10 млн. евро. Условията за тази помощ ще бъдат обявени идната седмица

- За небитовите потребители на ток ще се увеличи размерът на ежемесечните компенсации, когато цената на базов товар надхвърля 180 евро за мегаватчас. Това ще стане чрез комбиниране на подкрепата с финансиране през Българската банка за развитие, обясни енергийният министър Ива Петрова.

- За енергоемките предприятия "интензитетът" на компенсациите ще се увеличи от 50% на 70%, но това трябва да се съгласува с европейските институции, за да отговаря на правилата за държавна помощ.

"Действащите компенсационни механизми през Фонд "Сигурност на електроенергийната система" са финансово обезпечени, а необходимите количества електроенергия и цените им са осигурени чрез договори на специалния сегмент на Българската независима енергийна борса, каза министър Петрова.