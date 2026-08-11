Фирма от орбитата на Ковачки купува ТЕЦ "Марица изток 3"

Американската компания ContourGlobal продава само въглищната си централа в България, но не и батерийната инфраструктура, изградена на терена.

Регистрираното в края на март 2026 г. дружество „Номад кепитал груп“ ЕООД иска да купи преустановилия работа "американски" ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“, както и търговецът на електроенергия „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД.

Това става ясно от подадено на 10 август съобщение до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за намеренията на дружеството. С него се иска оценка на въздействието върху ефективната конкуренция на пазара на електроенергия в следствие на сделката.

В самото съобщение на КЗК се посочва, че дружеството купувач, което е с капитал 50 000 евро, не извършва дейност в момента.

Справка в Търговския регистър показва, че краен собственик на „Номад кепитал груп“ е Мария Георгиева Севдалинова.

Севдалинова е управител на „Номад Енерджи Къмпани“ - търговец на електроенергия, който всъщност е реалният купувач на ТЕЦ "Марица изток 3". От сайта на тази компания се вижда, че физически търгуваните количества електроенергия 2025 г. достигат 4.815 млн. MWh през 2025 г., а приходите от продажби - 110 млн. евро и отчитат 40% ръст на годишна база. Това го прави най-големият търговец на ток в страната, съобщава "Капитал".

Освен КЗК по предстоящата сделка трябва да се получи и съгласие от държавната НЕК, която държи 27% в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3". НЕК има право да поиска да придобие продавания дял преди избрания купувач. Държавната компания все още не е съобщила дали има интерес към тази мощност от комплекса "Марица изток". Очаква се това решение да бъде взето в средата на август, докато становището на КЗК трябва да е ясно до септември.

По информация на "Капитал", ContourGlobal, която е притежание на американския фонд KKR, е поканила десетки потенциални инвеститори за активите си в България. "Номад енерджи къмпани" са подали оферта с ангажимент да запази дейността на централата и работните места, което е било решаващо за избора.

Всъщност ContourGlobal продава само въглищната си централа, но не и батерийната инфраструктура, изградена върху част от терена.

Купувачът "Номад енерджи къмпани" е част от енергийната група, публично свързвана с Христо Ковачки, отбелязва още "Капитал". Основните клиенти и доставчици на „Номад“ са дружества като „Тибиел“, ТЕЦ „Бобов дол“, „Актив Енерджи Корпорейшън“ и „Интелект енергийни и емисионни консултанти“, които са свързвани публично с групата около Ковачки. Формално Ковачки не фигурира никъде в собствеността или управлението.

Разследване на Антикорупционния фонд от 2025 г. също разкри връзката на Ковачки с въпросните фирми, включително и "Номад енерджи". На тази фирма по нареждане на Ковачки ТЕЦ "Бобов дол" продава ток на цена три пъти по-ниска от средната, от което тя прави огромни печалби при последваща продажба.