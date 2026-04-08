"Еконт" спира да доставя пратки до адрес в малки селища

Днес, 15:17
В куриерските услуги има сериозна конкуренция.
Куриерската компания "Еконт" обяви поредни промени в обхвата на работата си. В следващите седмици фирмата ще прекрати доставянето на пратките до адрес в малките населени места и ще премине към обслужване в офиси и чрез автомати за самообслужване. 

"Дълго време моделът в логистиката беше да сме навсякъде... Променяме модела. Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва както е обещана. Преминаваме към обслужване чрез офиси и Еконтомати – точки, в които услугата е ясна, предвидима и работи еднакво добре всеки ден", обясни в публикация във Фейсбук съоснователят на "Еконт" Николай Събев, който за кратко бе министър на съобщенията в кабинета "Петков".  

Оптимизацията се прави заради закъсненията и трудностите при покриването на отдалечени адреси, казват от компанията и подчертават, че ще наблегнат на точността при доставянето на пратките. 

Преди месеци бе обявена и друга голяма промяна - прекратяване на т.нар. универсална пощенска услуга -  тоест разнасяне на обикновени писма, малки пакети без проследяване, рекламни материали.

"Универсалната кореспонденция остава в ръцете на „Български пощи“, а „Еконт“ ще се насочи изцяло към  логистиката на стоки и високоскоростните куриерски услуги", обясниха от частната фирма. 

Статистиката на Комисията за регулиране на съобщенията показва, че добрите стари писмовни пратки са на доизживяване, а доставките на стоки по куриер вече генерират над 90% от приходите в сектора, особено заради разцвета на електронната търговия и онлайн магазините. 

