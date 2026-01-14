БСК: 20% таван на общата надценка за храните е правен абсурд

Унищожителна критика на законопроекта за максималната търговска надценка на основни хранителни стоки на ДПС-Ново начало отправи Българска стопанска камара.
Според работодателската организация с подобен закон, който въвежда свръхрегулации по цялата верига на доставки на хранителни стоки и който пренебрегва принципа на свободна стопанска инициатива, страната ни ще наруши куп еврорегламенти, както и собствения си Закон за защита на конкуренцията.
Над 10 браншови съюза на производители и търговци вече се противопоставиха на абсурдния законопроект, внесен от партията на Делян Пеевски.
Припомняме, че ДПС-Ново начало внесе преди седмица в Народното събрание законопроект, който поставя таван от 20% на надценката по цялата верига на доставки - от производителя или вносителя до рафта в магазина. Това ограничение се предлага за масовите храни като брашно, хляб, макаронени изделия, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, яйца, масло, олио, риба, захар, ориз, фасул и леща, както и редица плодове и зеленчуци. Предвижда се Министерският съвет да утвърди подробния списък и спецификации на продуктите. Освен това ДПС-Ново начало предлага всички търговци да са задължени да поддържат "минимални количества" от регулираните храни, като тези количества ще определи Министерски съвет.
"Законопроектът съдържа редица предложения в ущърб на потребителите, които създават предпоставки за отказ от стопанска инициатива, отлив на инвестиции, ограничаване на достъпа до пазара, затваряне и преместване на предприятия извън България, намаляване на потребителския избор и цялостно възпрепятстване на агрохранителната верига у нас", посочват от БСК.
Според работодателската организация налагането на 20% "кумулативна" надценка по цялата верига е практически неприложимо в пазарни условия. "Това изисква безпрецедентно разкриване на търговска тайна между независими оператори и създава огромна бюрократична тежест. Подобно изискване подтиква българските търговци и към обмен на информация за съгласуване на ценовата политика между отделните участници по веригата при определяне на кумулативната надценка, а това може да се разглежда като вид забранено споразумение", посочват от БСК.
Още по-обезпокоително е предвиденото задължение за поддържане на наличности от определени стоки в магазините. "В комбинация с таван на надценката това представлява недопустима държавна намеса, която игнорира реалните вериги на доставки, капацитета на складовете и спецификите на бързооборотните стоки. Всичко това ще доведе до изкуствено блокиране на капитал и оперативно затрудняване на търговците", посочват от БСК.
Бизнесът предупреждава и за правен парадокс - ограничаването на общата надценка до 20% при високи оперативни и логистични разходи и изискването за задължително поддържане на наличности ще принуди търговци да продават под себестойност. А това е забранено от Закона за защита на конкуренцията.
Този законопроект трябва да бъде оттеглен, настоява бизнес организацията. Според БСК административният таван ще доведе до дефицит, свиване на асортимента и изкуствено изтласкване на качествени стоки от пазара. Освен това под риск се поставя съществуването на коректния бизнес и се стимулира сивата икономика.