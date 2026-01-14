БСК: 20% таван на общата надценка за храните е правен абсурд

Илияна Димитрова Още по-обезпокоително от таван на търговската надценка е предвиденото задължение за поддържане на "минимални наличности" от определени стоки в магазините, смята БСК.

Унищожителна критика на законопроекта за максималната търговска надценка на основни хранителни стоки на ДПС-Ново начало отправи Българска стопанска камара.

Според работодателската организация с подобен закон, който въвежда свръхрегулации по цялата верига на доставки на хранителни стоки и който пренебрегва принципа на свободна стопанска инициатива, страната ни ще наруши куп еврорегламенти, както и собствения си Закон за защита на конкуренцията.

Над 10 браншови съюза на производители и търговци вече се противопоставиха на абсурдния законопроект, внесен от партията на Делян Пеевски.

Припомняме, че ДПС-Ново начало внесе преди седмица в Народното събрание законопроект, който поставя таван от 20% на надценката по цялата верига на доставки - от производителя или вносителя до рафта в магазина. Това ограничение се предлага за масовите храни като брашно, хляб, макаронени изделия, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, яйца, масло, олио, риба, захар, ориз, фасул и леща, както и редица плодове и зеленчуци. Предвижда се Министерският съвет да утвърди подробния списък и спецификации на продуктите. Освен това ДПС-Ново начало предлага всички търговци да са задължени да поддържат "минимални количества" от регулираните храни, като тези количества ще определи Министерски съвет.

Пеевски вкара абсурден закон за таван на цените на храните Популистки закон за ограничаване на търговските надценки на основни хранителни стоки внесоха в Народното събрание депутатите от ДПС-Ново начало. За законопроекта още в ранни зори се похвали лидерът им Делян Пеевски.

"Законопроектът съдържа редица предложения в ущърб на потребителите, които създават предпоставки за отказ от стопанска инициатива, отлив на инвестиции, ограничаване на достъпа до пазара, затваряне и преместване на предприятия извън България, намаляване на потребителския избор и цялостно възпрепятстване на агрохранителната верига у нас", посочват от БСК.

Според работодателската организация налагането на 20% "кумулативна" надценка по цялата верига е практически неприложимо в пазарни условия. "Това изисква безпрецедентно разкриване на търговска тайна между независими оператори и създава огромна бюрократична тежест. Подобно изискване подтиква българските търговци и към обмен на информация за съгласуване на ценовата политика между отделните участници по веригата при определяне на кумулативната надценка, а това може да се разглежда като вид забранено споразумение", посочват от БСК.

Още по-обезпокоително е предвиденото задължение за поддържане на наличности от определени стоки в магазините. "В комбинация с таван на надценката това представлява недопустима държавна намеса, която игнорира реалните вериги на доставки, капацитета на складовете и спецификите на бързооборотните стоки. Всичко това ще доведе до изкуствено блокиране на капитал и оперативно затрудняване на търговците", посочват от БСК.

Бизнесът предупреждава и за правен парадокс - ограничаването на общата надценка до 20% при високи оперативни и логистични разходи и изискването за задължително поддържане на наличности ще принуди търговци да продават под себестойност. А това е забранено от Закона за защита на конкуренцията.

Този законопроект трябва да бъде оттеглен, настоява бизнес организацията. Според БСК административният таван ще доведе до дефицит, свиване на асортимента и изкуствено изтласкване на качествени стоки от пазара. Освен това под риск се поставя съществуването на коректния бизнес и се стимулира сивата икономика.