Забравен за 50 години проект на Кристо оживява в лондонска галерия

БГНЕС/ЕПА 6 септември 2025 г. Портрет на Кристо и съпругата му Жан-Клод, изложен по повод 40-ата годишнина от трансформирането на Пон Ньоф - най-стария мост в Париж, в монументално произведение на изкуството през 1985 г.

Шест години след смъртта на Кристо, който някога опакова Райхстага, опъна завеса през долина в Колорадо и покри Пон Ньоф в Париж, лондонска галерия ще създаде монументална инсталация, проектирана от него през 1968 г., като използва детайлен мащабен модел и чертежи, които са открити случайно, след като 50 години са били скрити.

Кристо си е представял огромна, осветена отвътре окачена форма, подобна на облак, но технически ограничения навремето са попречили планът да бъде осъществен, разказва "Гардиън".

"Въздушен пакет на таван" (Air Package on a Ceiling) е бил замислен за Института за съвременно изкуство във Филаделфия. Сега първата му реализация ще изпълни огромно изложбено пространство в галерия "Гагосян" (Gagosian) в Лондон, в сътрудничество с фондация "Кристо и Жан-Клод".

Творбата ще заеме цялото пространство - 16 метра дължина и 10 метра ширина.

Оригиналните планове са открити от Лоренца Джованели, която се присъединява към екипа на Кристо през 2017 г. като управител на студиото му. Докато разчиствала студиото, тя забелязала кутия в кухина в голям постамент. За нейно смайване, вътре имало детайлен мащабен модел на "Въздушен пакет на таван", макет на галерията, завършен с електрическо окабеляване, за да предаде светлинните елементи на творбата.

Джованели си спомня вълнението на Кристо при откритието на проекта. Той отдавна бил забравил, че го е оставил там и преминал към други творби. "В толкова добро състояние е, защото никога не е виждало слънчева светлина. Дори не беше прашен... Бил е скрит в продължение на 50 години", казва още тя.

По думите й "ще изглежда като красив облак, осветен отвътре, висящ от тавана на галерията..." "Ще бъде магично... Представяла съм си това много пъти. Така че наистина нямам търпение да го видя. Вярвам, че хората наистина ще го намерят за изключително красиво", допълва Джованели.

Тя разказва за Кристо: "Той беше пълен с идеи, пълен с енергия, пълен с живот... Никога не се е тревожил твърде много, че хората не разбират работата му. Радваше се, че хората стават любопитни да видят творбата по един или друг начин. Винаги казваше, че най-важното нещо в живота е да бъдеш любопитен.“

Изложбата ще се проведе от 21 май до 21 август.