Вътрешен човек е сред задържаните за обира на инкасо в Ихтиман

Единият от извършителите на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман на 16 януари е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата. Вторият нападател е бил служител на друга охранителна фирма.

Това съобщи на брифинг Христина Лулчева, административен ръководител на Окръжна прокуратура - София за престъплението, извършено на жп гарата в град Ихтиман на 16 януари.

Отнетите средства са около 235 хиляди евро - в левове и в евро, а не 80 000 евро, както бе първоначално съобщено.

Двамата нападатели са използвали оръжия - пистолет и автомат, при грабежа са отнели пистолетите на охранителите, като след това ги захвърлили.

По случая е образувано досъдебно производство, задържани за срок до 72 часа са двама души. Те са на 23 години от Русе, но живеещи в София. Не са осъждани и нямат криминални регистрации.

Единият извършител е дал обяснение в присъствието на адвокат, обясни прокурор Лулчева, а другият засега отказва да говори.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи ст. комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията.

От полицията уточниха, че служителите, които са били в инкасовия автомобил, е трябвало да вземат оборота от няколко каси в района на гарата, след което да заредят два банкомата в Ихтиман.

Цялата открадната сума е възстановена.

Припомняме, че двамата млади мъже са заплашили с оръжие охранителите от инкасо автомобил в Ихтиман, обезоръжили ги и откраднали парите, след което побегнали. Единият от охранителните се е развързал и успял да извика полиция, която задържа нападателите на 5 км от гарата.