Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вътрешен човек е сред задържаните за обира на инкасо в Ихтиман

Цялата открадната сума от 235 хиляди евро е възстановена

Днес, 08:54

Единият от извършителите на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман на 16 януари е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата. Вторият нападател е бил служител на друга охранителна фирма.

Това съобщи на брифинг Христина Лулчева, административен ръководител на Окръжна прокуратура - София за престъплението, извършено на жп гарата в град Ихтиман на 16 януари. 

Отнетите средства са около 235 хиляди евро - в левове и в евро, а не 80 000 евро, както бе първоначално съобщено.

Двамата нападатели са използвали оръжия - пистолет и автомат, при грабежа са отнели пистолетите на охранителите, като след това ги захвърлили. 

По случая е образувано досъдебно производство, задържани за срок до 72 часа са двама души. Те са на 23 години от Русе, но живеещи в София. Не са осъждани и нямат криминални регистрации. 

Единият извършител е дал обяснение в присъствието на адвокат, обясни прокурор Лулчева, а другият засега отказва да говори.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи ст. комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията. 

От полицията уточниха, че служителите, които са били в инкасовия автомобил, е трябвало да вземат оборота от няколко каси в района на гарата, след което да заредят два банкомата в Ихтиман.

Цялата открадната сума е възстановена.

Припомняме, че двамата млади мъже са заплашили с оръжие охранителите от инкасо автомобил в Ихтиман, обезоръжили ги и откраднали парите, след което побегнали. Единият от охранителните се е развързал и успял да извика полиция, която задържа нападателите на 5 км от гарата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въоръжен грабеж, инкасо

Още новини по темата

Въоръжени ограбиха 80 000 евро от инкасо автомобил в Ихтиман

16 Яну. 2026

Магазинът в "Красно село" е атакуван от осъден за убийство
30 Дек. 2025

Трима души са арестувани за присвояване на 228 000 лв. от "Български пощи"
10 Юли 2025

Четирима въоръжени обраха златарско ателие в София

15 Май 2025

Издирват извършител на въоръжен грабеж в офис за бързи кредити
15 Яну. 2025

Ограбиха 50 000 лв. от казино в София
18 Ноем. 2024

Въоръжени атакуваха кметство и ограбиха касите му
28 Май 2024

Задържаният за най-големия обир у нас остава в ареста
23 Дек. 2023

Продължава издирването на извършителите на въоръжения грабеж в Благоевград
03 Дек. 2023

5 млн. лв. са откраднати при обира на инкасо колата
16 Ноем. 2022

Грабеж от инкасо автомобил е извършен в София
15 Ноем. 2022

Двама курсанти от МВР са задържани за въоръжен грабеж
09 Май 2022

Въоръжен мъж ограби офис на фирма за разплащания в София
25 Ноем. 2021

Опит за грабеж в банка беше извършен и във Варна
17 Юни 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?