Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Въоръжени ограбиха 80 000 евро от инкасо автомобил в Ихтиман

Само благодарение на това, че един от охранителите е успял да се развърже, бандитите са хванати от полицията

Днес, 20:18
До късно в петък имаше огледи на мястото на обира
БНТ
До късно в петък имаше огледи на мястото на обира

Въоръжени мъже успяха да задигнат над 80 000 евро от инкасо автомобил на гарата в Ихтиман. Нападението е станало около 15.00 ч.

Двама млади мъже заплашили с оръжие охранителите от инкасо автомобила, обезоръжили ги и откраднали парите. След това побегнали. Междувременно един от охранителните се е развързал и успял да извика полиция. 

Благодарение на това нападателите са задържани на 5 км от гарата. Открити са и парите. Извършителите нямат криминални прояви до този момент. 

Служителите на инкасо автомобила трябвало да вземат оборота от касите на гарата и след това да заредят два банкомата в града. Въоръжените крадци са ги нападнали и вързали със свински опашки, обяви на брифинг старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София.

Обирджиите са тръгнали да бягат по жп релсите.  След  преследване пеша в посока село Стамболово, пред гарата, служителите на РУ-Ихтиман забелязват и задържат две атлетични лица от мъжки пол. Със съдействието на задържаните лица са намерени и парите – две касети със сума малко над 80 000 евро.

Извършителите са били с маски и са насочили оръжие срещу служителите на охранителната фирма. Те не са от Ихтиман, а са от София.

В близост до село Стамболово е установен автомобил, за който към момента не можем да гарантираме, че е използван от извършителите, обяви полицаят.

След като е почнало преследването, те са изхвърлили касетите в тревистите места, през които са бягали.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въоръжен грабеж, инкасо

Още новини по темата

Магазинът в "Красно село" е атакуван от осъден за убийство
30 Дек. 2025

Трима души са арестувани за присвояване на 228 000 лв. от "Български пощи"
10 Юли 2025

Четирима въоръжени обраха златарско ателие в София

15 Май 2025

Издирват извършител на въоръжен грабеж в офис за бързи кредити
15 Яну. 2025

Ограбиха 50 000 лв. от казино в София
18 Ноем. 2024

Въоръжени атакуваха кметство и ограбиха касите му
28 Май 2024

Задържаният за най-големия обир у нас остава в ареста
23 Дек. 2023

Продължава издирването на извършителите на въоръжения грабеж в Благоевград
03 Дек. 2023

5 млн. лв. са откраднати при обира на инкасо колата
16 Ноем. 2022

Грабеж от инкасо автомобил е извършен в София
15 Ноем. 2022

Двама курсанти от МВР са задържани за въоръжен грабеж
09 Май 2022

Въоръжен мъж ограби офис на фирма за разплащания в София
25 Ноем. 2021

Опит за грабеж в банка беше извършен и във Варна
17 Юни 2021

Фалшив инкасо микробус е превозвал нелегални имигранти
23 Апр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?