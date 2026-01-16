Въоръжени ограбиха 80 000 евро от инкасо автомобил в Ихтиман

БНТ До късно в петък имаше огледи на мястото на обира

Въоръжени мъже успяха да задигнат над 80 000 евро от инкасо автомобил на гарата в Ихтиман. Нападението е станало около 15.00 ч.

Двама млади мъже заплашили с оръжие охранителите от инкасо автомобила, обезоръжили ги и откраднали парите. След това побегнали. Междувременно един от охранителните се е развързал и успял да извика полиция.

Благодарение на това нападателите са задържани на 5 км от гарата. Открити са и парите. Извършителите нямат криминални прояви до този момент.

Служителите на инкасо автомобила трябвало да вземат оборота от касите на гарата и след това да заредят два банкомата в града. Въоръжените крадци са ги нападнали и вързали със свински опашки, обяви на брифинг старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София.

Обирджиите са тръгнали да бягат по жп релсите. След преследване пеша в посока село Стамболово, пред гарата, служителите на РУ-Ихтиман забелязват и задържат две атлетични лица от мъжки пол. Със съдействието на задържаните лица са намерени и парите – две касети със сума малко над 80 000 евро.

Извършителите са били с маски и са насочили оръжие срещу служителите на охранителната фирма. Те не са от Ихтиман, а са от София.

В близост до село Стамболово е установен автомобил, за който към момента не можем да гарантираме, че е използван от извършителите, обяви полицаят.

След като е почнало преследването, те са изхвърлили касетите в тревистите места, през които са бягали.